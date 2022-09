Hollywoodstjärnan: Bön ledde till medverkan i kristen film

Lucas Black spelar äventyrlig bonuspappa i Legacy Peak på kristen plattform

Skådespelaren Lucas Black, mest känd för Fast and Furious-filmerna, berättar hur bön ledde fram till hans medverkan i den nya kristna familjefilmen Legacy Peak.

Det är Christian Post som berättar om hur Lucas Black, som förutom The Fast and The Furious-filmerna också spelat i serien NCIS: New Orleans, tog timeout från Hollywood för tre år sedan.

Då hade trebarnspappan spelat in det sista av 125 avsnitt av NCIS: New Orleans, och beslöt sig för att tillbringa mer tid med sin familj och med Gud, som han kallar “min himmelske Fader”.

– Många dagar gick jag till arbetet när [barnen] fortfarande låg och sov, och kom hem när de gått och lagt sig, säger Lucas Black till Christian Post.

– De första tre säsongerna jobbade jag 70 timmar i veckan. [ …] Detta slags schema och det sätt som nöjesindustrin drivs på, och de många frestelser som följer med det, kan bli destruktivt för familjelivet och andra relationer. Det kräver stor disciplin, och många gudfruktiga människor som håller en till ansvar.

Tog en paus

Under pausen sökte han och hustrun Maggie O’ Brien råd om framtiden i bön.

– Vi bad över vad nästa steg skulle bli. Vi såg ett jättelikt kulturskifte här i USA och hade lagt märke till att filmer från Hollywood och inom nöjesindustrin under lång tid undergrävt fadersrollen, säger han.

Bönen besvarades när han vid en konferens om hemundervisning träffade pastorn och filmproducenten Eric Ludy, som introducerade Lucas Black till manuset till Legacy Peak.

– Jag läste det, min fru läste det, och så kom hon till mig med tårar i ögonen och sa “jag vet inte varför du inte skulle vara en del av det här”, säger Lucas Black, som beskriver filmen som “stärkande för kärnfamiljen och särskilt för alla pappor”.

[ Hollywoodstjärnan fann Gud när han gjorde film om helgon ]

Bonuspappa på vildmarkstur

Legacy Peak handlar om bonuspappan Jason, som kämpar med att få sin sambos barn att gilla honom. En resa till en stuga i vildmarken blir betydligt mer äventyrlig än planerat och ställer relationerna på sin spets, enligt en sammanfattning av handlingen på Movie Guide.

– Jag är supervälsignad för att jag har fått vara med i det här. Det var ett bönesvar för mig och min familj. Gud styrde allt, säger Lucas Black, som tidigare berättat om hur han i vuxen ålder hittat tillbaka till den kristna tron genom en bibelstudiegrupp för män.

[ Denzel Washington till Will Smith: ”Djävulen kommer när du är på toppen” ]