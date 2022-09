Eslövkyrkans stulna silverskål hittades på polska Ebay

Kassaskåpet i kyrkan i Eslöv bröts upp och en värdefull silverskål försvann - efter detektivarbete återfanns skålen flera år senare.

När en kyrka i Eslöv fick ett kassaskåp uppbrutet försvann en värdefull silverskål – för gott, trodde församlingen. Men några år senare ledde ett privat tips till en polsk auktionssajt och skålen kunde återföras efter detektivarbete.

Att kyrkor råkar ut för inbrott händer tyvärr med jämna mellanrum. Då kan gamla, värdefulla och sakrala föremål rövas bort – utan att de någonsin återfinns. Uppklarningsgraden är låg för dessa brott, menar polisen.

Ibland får dock en historia ett lyckligt slut. När Skarhults kyrka i Eslöv fick inbrott i kyrkan trodde de nog att de skulle bli ännu en i raden av ett ouppklarat fall. I detta fallet var det en främst en stulen silverskål som fattades – den är gjord av silversmeden Wiven Nilsson och skänktes för nästan 50 år sedan till kyrkan av kyrkvärden Brita Andersson. Under många år hade den använts för att samla in kollekt under gudstjänster. Skålen försvann när ett kassaskåp bröts upp under inbrottet 2015, skriver SVT.

Internationellt samarbete

Sedan var den spårlöst borta i flera år – tills Eslövs församling fick ett telefonsamtal. En privatperson undrade då om församlingen hade haft inbrott eftersom en silverskål låg ute till försäljning på auktionssidan Ebays polska variant. Till ett utgångspris på 3 000 dollar – strax under 30 000 kronor – kunde spekulanter bjuda på skålen.

I stället för att lägga ett bud valde Svenska kyrkan i Eslöv att kontakta den svenska polisen som tillsammans med sina polska kollegor kunde leta upp försäljaren och kräva tillbaka skålen. Men först fick kyrkan vara i kontakt med polis och åklagare många gånger för att intyga att skålen var deras.

– Jag blev både förvånad och väldigt glad [över att skålen är tillbaka], säger kyrkoherden Patrik Johansson till SVT.

En av poliserna som utrett fallet, Mart Nyman, reste själv ner till Eslöv för att återlämna skålen under en musikgudstjänst i söndags.

– Det är jättekul när någonting går hela vägen. Det gör det inte varje dag i polistillvaron, kommenterade han fallet med silverskålen.

