23-åring hotade spränga kyrka i Västerås - får fängelse

Hovrätten river upp den tidigare domen - radikaliserad muslimsk konvertit får fängelsestraff

En 23-årig man från Västerås döms till fyra månaders fängelse av Svea hovrätt för terrorrelaterad verksamhet. Mannen har konverterat till islam och via internet tagit till sig kunskap om hur man utför ett terrordåd. En av stadens kyrkor var ett av målen.

Dagen har tidigare skrivit om den numera 23-årige mannen från Västerås som konverterat till islam, radikaliserats och som såg ut att planera någon form av terrordåd i sin hemstad. Bland annat hade han instruktionsfilmer på hur man tillverkar bomber och genomför en avrättning.

Tidigare har han friats av Västerås tingsrätt, men det är en dom som nu skärps då Svea hovrätt anser mannen skyldig och dömer honom till ett fyra månader långt fängelsestraff.

Hotade kyrka

I bevisningen finns ett bombhot som riktats mot en av stadens kyrkor. Det är i en film som han spelat in utanför Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, ofta kallad mormonkyrkan, där han berättar att han hade kunnat gå in där med ett bombbälte. På filmen härmar han sedan en explosion och skrattar åt det hela, efter att ha ropat “Allahu Akbar”. Anledningen att just den kyrkan hotades var på grund av att 23-åringen tidigare varit i kontakt med missionärer därifrån.

Den polis som grep honom har också vittnat om att den unge mannen gärna ville bli martyr. 23-åringen har också i en annan film pratat om att hänga folk från en vägbro i Västerås.

Terrorexpert hjälpte

Svea hovrätt skriver i sitt beslut att det här utgör en tillräcklig bevisning för att fälla honom, i och med att han tagit del av islamistiskt material med instruktioner för att “använda dem för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet.”

Hovrätten har haft exakt samma bevismaterial att tillgå som tingsrätten, men har även anlitat en terrorexpert för att klargöra mannens motiv.

Den 23-årige västeråsaren är född och uppvuxen i Sverige. Efter att han konverterat till islam tog han sig ett traditionellt muslimskt förnamn, men har kvar sitt svenskklingande efternamn. Han greps i slutet av mars 2019 och motsätter sig hovrättens dom.

---

Fakta: Svenskt domstolsväsen

När någon anklagas för brott i Sverige är det i någon av landets tingsrätter ärendet hanteras.

En dom kan sedan överklagas till hovrätten, som då kan riva upp det tidigare beslutet.

Det går att gå vidare med ett fall till Högsta domstolen, som dock enbart tar sig an vissa utvalda fall.

---