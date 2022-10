Nobelpristagare väckte frågan om religiös förföljelse

Center for Civil Liberties modererade samtal om krigsbrott mot samfund i Ukraina

Center for Civil Liberties (CCL) är en av tre parter som på fredagen tilldelades Nobels fredspris för år 2022. Den ukrainska människorättsorganisationen lyfte nyligen Rysslands brott mot religiösa inrättningar i Ukraina.

Organisationen delar årets Nobelpris med den fängslade demokratiprofilen Ales Bjaljatski från Belarus samt människorättsorganisationen Memorial.

CCL bildades 2007, i syfte att stärka människors rättigheter och demokrati i Ukraina, och har sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari i år dokumenterat ryska krigsbrott mot den ukrainska befolkningen.

Nyligen var CLL med om att lyfta de ryska krigsbrotten mot religiöst liv i Ukraina. Det skedde vid seminariet Attacker mot religionsfriheten under Rysslands väpnade aggression mot Ukraina.

Det var ett samarrangemang med en annan ukrainsk frivilligorganisation, Institute for Religious Freedom, och hölls under det möte i Polen som avslutas under fredagen inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

“Om de ryska ockupanterna tidigare bara hotade med att döda präster, så sker det nu att religiösa ledare dödas och torteras,” vilket skedde även 2014, skriver organisationerna i sin presentation av seminariet, som hölls den 28 september.

“Om de ryska ockuperande myndigheterna tidigare utvisade ukrainska troende från deras kyrkor och bönehus, så förstör Ryssland nu Ukrainas andliga arv med bomber och missiler som inte har något militärt berättigande”.

240 byggnader förstörda

Minst 240 religiösa byggnader och heliga platser ska ha förstörts sedan invasionen i februari i år, enligt informationen.

“Evangeliska kyrkor, i synnerhet pingstkyrkorna, har lidit mycket under invasionen, inte bara nu utan ända sedan 2014,” kommenterar Anatoliy Kozachok, vice biskop för Ukrainas pingstkyrkor.

“Då dödades fyra pingstvänner i Slovjansk, i Donetsk. Nu attackerar ryska soldater evangeliskt kristna i ännu högre grad, ser dem som spioner eller som anhängare av ‘fel’ tro, eller anklagar dem för att stöta den ukrainska armén.”