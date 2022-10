Pingst samlar drygt två tusen volontärer till ledardagar

Örebro, Jönköping och Umeå arrangerar samlingen ”Pingst ledare” närmsta månaden

Niklas Piensoho, Josefin de Gregorio, Mats Särnholm, Johanna Bode och Andreas Nielsen. Det är några av årets talare när drygt två tusen volontärer i pingströrelsen träffas i Örebro, Jönköping och Umeå, med start nu till helgen.

För första gången efter pandemin arrangeras volontärsamlingarna Pingst ledare helt utan digitala sändningar. I stället hoppas man att barn- och ungdomsledare, tekniker, styrelsefolk och andra frivilligledare ska kunna mötas i samma rum, öga mot öga.

Starten sker i Örebro nu på lördag, 22 oktober, och med samlingar i Jönköping 12 november och Umeå 19 november. Temat är satt till: Vårt första uppdrag är andra.

Daniel Alm. (Jacob Zetterman)

– Som ledare handlar det inte om dig själv, utan du är satt att leda andra. Vi vill sätta en ton av att vi måste jobba med att resa upp nya människor och uppmuntra dem vi har runt omkring oss, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.

Frågor och svar

Mindre seminarier kring en rad frivilligområden kommer att varvas med storsamlingar och en frågestund, där besökarna har fått skicka in frågor i förväg och via sms under pågående samtal för att få svar. Daniel Alm säger att det kommer att handla om allt från ledarskapsfrågor till hbtqi och mission.

Vid sin sida som talare har han i olika kombinationer pastorer från flera stora kyrkor samt för ett samtal med litteraturvetaren och författaren Josefin de Gregorio.

Varför är de här dagarna viktiga?

– Ska vi vara en rörelse så måste vi mötas. Under pandemin har mycket varit digitalt och globalt, och på distans. Här tänker jag att vi behöver något av en renässans för församlingstanken som Guds redskap. Vi hoppas att Pingst ledare ska vara en boost som kan driva utvecklingen och stötta de lokala församlingarna att få nya idéer och ta nya steg, säger Daniel Alm.