Humorsvepet: Jesus i clementinen

Tycker du att det är för lite humor i helgade hyddor? Nu börjar Dagen med Humorsvepet för att få dig att dra lite på smilbanden.

Om hur Gud använder frukter, märkliga Jesuscitat och en önskan om att bli osynlig i kyrkan.

Att Jesus då och då verkar uppenbara sig i ett rostat bröd eller en krokig trädstam brukar det rapporteras om lite då och då. Men det hör inte till vanligheten att Guds enfödde son försöker komma till tals via en clementin.

Nu har det i alla fall skett på ett väldigt konkret sätt, då en kvinna från Nordirland lyckats uttyda en korsfäst Jesusgestalt i en skalad clementin som delats på mitten. Hon ansåg att det här var ett tydligt tecken från Gud. Jesus i clementinen bekräftade nämligen för henne att hon var på rätt väg, då hon tänkte ta det avgörande steget och flytta till England.

Det är twitterkontot “No Context Brits” som uppmärksammar detta gudomliga ingripande, vilket delas med glimten i ögat. Hade du själv sett Jesus i clementinen? Nu när årstiden för denna citrusfrukt är här är det nog bäst att skala och äta sina clementiner lite mer varsamt.

Jesus i clementinen (Skärmdump från Twitter)

Samma twitterkonto har också hittat en smått legendarisk skylt utanför en kyrka. “Jesus sa:”, står det högst upp på denna skylt, där någon från ett trafikbolag sedan kommit och satt upp den senaste informationen. Så numera lyder Jesuscitatet som följer: “Ersättningsbussen för tågen till alla destinationer, den här vägen”

Vi avrundar humorsvepet med ett inlägg vi hittat i Facebook-gruppen The Chorus in the Caos, även det på engelska. Det är en bild hämtad från en scen ur filmen Sagan om ringen där huvudpersonen Frodo precis är på väg att sätta på sig den omtalade ringen som kommer att göra honom osynlig.

Men här görs en liten omtolkning till situationen under en gudstjänst.

“Introverta när pastorn säger att det är dags att hälsa på din bänkgranne”, lyder texten där den uppdiktade gudstjänstbesökaren önskar att han genast kunde göra sig osynlig för en stund.

Jag snappar upp lite internkyrklig humor från Facebook. pic.twitter.com/A3oONd664K — Jacob Zetterman (@ZettermanJacob) October 26, 2022

Det var allt från Humorsvepet den här gången, vilken för övrigt är tidningen Dagens första. Vi hoppas på att återkomma med fler roliga och klyftiga inlägg. Ät era clementiner med glädje och ja, tveka inte att hälsa på personer du träffar i kyrkan, trots detta inlägg.