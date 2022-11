Pastorspar i Ukraina frigavs efter en månad

Satt i förvar i en månad. Deras församling hade vägrat upplåta kyrkans lokal för folkomröstning

Pastorsparet Leonid och Tatyana Ponomaryov, som greps av soldater i den rysk-ockuperade staden Mariupol i september, frigavs efter en månad. Den baptistkyrka de leder har beslagtagits av ryska myndigheter.

Dagen skrev i oktober om hur maskerade soldater den 23 oktober bröt sig in hos baptistpastor Leonid Ponomaryov och hans hustru Tatyana, och förde bort dem efter att ha genomsökt Kurchatovs baptistkyrka.

Kristen litteratur beslagtogs då och det beslutades att kyrkan skulle stängas. Den officiella motiveringen var att kyrkan hade varit involverad i “extremistiska aktiviteter”.

Hos polisen fick paret veta att de skulle kvarhållas i fem dagar, närmare bestämt tills efter folkomröstningen om att låta regionen Donetsk uppgå i Ryssland. De släpptes dock inte förrän en månad senare.

“Vi är tacksamma att kunna berätta att pastor Leonid Ponomaryov och hans hustru, enligt International Union of Churches of Evangelical Christian Baptists, släpptes den 21 oktober”, skriver Voice of the Martyrs.

22 000 civila döda

Mariupol ligger i Donetsk-regionen, som kontrolleras av ryskstödda separatister som utropat Folkrepubliken Donetsk. Rysk militär belägrade staden i början av mars och intog den slutligen helt i maj. Enligt ukrainska uppgifter dog omkring 22 000 civila under belägringen, och minst 95 procent av staden förstördes, främst av rysk beskjutning.

Russia Ukraine Folkomröstning i Mariupol om att ingå i Ryssland, den 24 september. Pastor Leonid Ponomaryovs kyrka hade vägrat att upplåta sina lokaler åt omröstningen. (AP)

Enligt organisationen Church in Chains kunde Kurchatovs baptistkyrka hålla öppet ända in i september. Då krävde rysk militär att kyrkan skulle upplåtas för den förestående folkomröstningen. Kyrkans medlemmar vägrade, och kyrkan stängdes av myndigheterna. När kyrkans medlemmar trots det använde kyrkan för sitt gudstjänst påföljande söndag, avbröt militären gudstjänsten och grep pastor Leonid Ponomaryov kortfristigt.

Kyrkan har nu konfiskerats av ryska myndigheter.

