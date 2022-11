Humorsvepet: Så ber du dig till en cykel

När bönens kraft inte räcker till en cykel finns det hjälp att få. Häng med när Humorsvepet tipsar om lite okonventionella metoder, samt avslöjar en sak du inte trodde om Jesus.

“Bed så ska du få”, heter det i Bibeln. Den som försökt vet att man inte kan få precis vad som helst, Gud jobbar inte riktigt på det sättet. Men det finns andra sätt att använda bönen på i detta sammanhang.

Humorsvepet har varit inne på Facebookgruppen “Blessed are the cheesemakers” och hittat ett smart tricks där man med bönens hjälp kan tänja lite på gränserna. För om man inte kan be Gud om en ny cykel, kanske man helt enkelt kan sno en och i efterhand be om syndernas förlåtelse.

Bed så ska du få... (Skärmdump från Facebook)

För övrigt, vad säger du om dem som äter upp all After Eight och lämnar tomma fodral efter sig i förpackningen, till alla sötsugnas förtret? Nu har någon äntligen kommit på vem den skyldige är.

Det är Muralgranskaren som pekar ut Jesus som den skyldige, i alla fall i en av David Nessles många bilder med bibliska motiv med tillskruvad text. Det är bara att krypa till korset, helt enkelt.

Vi avrundar Humorsvepet med en bild från Instagramkontot “Skrivaenbok”. Men först kanske en liten bakgrund.

Det har varit en hel del skriverier om A-traktorer den senaste tiden, men det hela fick en märklig twist efter en artikel med 15-åriga Eddie från Gotland. I Expressen berättar han om sin tio ton tunga lastbil som är registrerad som en a-traktor. Ett schabrak som han också åkte till skolan med.

– Det var nästan overkligt, konstaterade han.

Sedan dess har sociala medier svämmat över med skämtbilder på ungdomar som har de mest märkliga a-traktorerna man kan tänka sig, exempelvis en rymdraket, ett bombplan, regalskeppet Vasa eller dödsstjärnan från Star Wars.

Humorsvepet fastnade i alla fall för denna, där 600-åriga Noa alltså kunde skryta med att ha en ark som a-traktor. Vad säger man? Overkligt.

Det var alltifrån Humorsvepet för den här gången. Vi vill dock varna dig som läst detta från att stjäla cyklar och försöker du i smyg att äta upp innehållet i en After Eight, glöm inte att Jesus ser dig.

