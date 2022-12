Ställ alla dina frågor till nya ärkebiskopen här

Martin Modéus svarar på frågor från Dagens läsare i en livechatt på Dagen.se på fredag kl 13. Ställ din fråga till ärkebiskopen här redan nu.

I söndags välkomnades Martin Modéus som ny ärkebiskop vid en högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka. På fredag tar han emot Dagen på sitt kontor i Kyrkans hus, för att under en timme, i realtid, svara på frågor från tidningens läsare.

Det blir första gången som Dagen bjuder in till en frågestund av det här slaget, då läsarna kan skicka in frågor och få svar direkt av den intervjuade.

– Vi har alltid som målsättning att ställa läsarnas frågor i våra artiklar. Men det är ju extra spännande när läsarna själva får ställa frågorna, säger Dagens redaktionschef Rickard Ringqvist.

– Martin Modéus som ny ärkebiskop har ju en maktposition inom svensk kristenhet, så det känns extra roligt att få börja med honom.

Inga begränsningar

Rickard Ringqvist vill uppmuntra läsare att fråga ärkebiskopen “om både högt och lågt”.

– Är du nyfiken och undrar något som du inte fått svar på någon annanstans, så passa på att fråga. Kommer det väldigt många frågor måste vi göra ett urval, och så klart måste frågorna vara seriösa och inte innehålla personangrepp eller liknande.

Kanske är också Martin Modéus nyfiken, gissar han, som ställer upp på en frågestund med Dagens läsare mindre än en vecka efter det att han hållit sin första predikan som ärkebiskop.

– Dels vill han ju profilera sig som ny ärkebiskop, och dels blir frågorna ett sätt för honom att hålla örat mot marken och förstå vad människor undrar, säger Rickard Ringqvist.

– Sedan hör det ju till att som makthavare inom Svenska kyrkan ställa upp på intervjuer. Och det här blir i allra högsta grad en intervju, även om det är läsarna som ställer sina frågor direkt.

Delta som gäst

Redan nu kan läsarna skriva in sina frågor i liveverktyget “Ifrågasätt”. Man behöver inte logga in för att kunna skicka in frågor i förväg eller för att delta i fredagens frågestund. Det räcker att skriva in sitt namn och ställa frågan som gäst.

– Men allra bäst är att logga in. Då kan du dessutom kommentera alla artiklar som läggs ut på nätet, där vi ser en stor ökning just nu av antalet kommentarer på dagen.se, säger Rickard Ringqvist.

Ställ din fråga här:





---

Fakta: Frågestund med Martin Modéus

Sker direkt på Dagens hemsida kl 13-14.

Man behöver inte vara prenumerant för att delta i frågestunden, utan kan gå in som gäst.

Frågorna modereras av journalisten Jacob Zetterman, som sitter bredvid ärkebiskopen vid datorn i Kyrkans hus i Uppsala.

Frågor kan skickas in i förväg.

---

