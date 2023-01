Pastorspar räddade hundratals i dödligt snöoväder

Al och Vivian Robinson tog emot över 150 personer när staden Buffalo i östra USA, stod stilla i snön.

När den amerikanska staden Buffalo drabbades av ett snöoväder under julen svävade människor i livsfara. 39 personer dog – men många räddades av pastorsparet Al och Vivian Robinson som öppnade kyrkdörrarna.

– Vi hade personer som sov överallt i kyrkan, säger Al Robinson.

Under julen drog ett kraftigt snöoväder in över delar av östra USA. Buffalo, en stad i delstaten New York, har varit ett av de allra hårdast drabbade ställena – orkanvindar, kraftigt snöfall och iskyla ledde till att elektriciteten och värmen försvann på flera håll. 39 personer dog i ovädret som nu har bedarrat, men myndigheterna håller fortfarande på att städa upp i oredan.

När det stormade som värst bestämde sig Al och Vivian Robinson för att de var tvungna att hjälpa till. De är vanligtvis pastorer i Spirit of Truth Urban Ministry, där de har en kyrka belägen i stadsdelen Lovejoy i Buffalo. Under stormens värsta timmar skrev Vivian Robinson ett meddelande på Facebook, tillsammans med kyrkans adress och telefonnummer:

”Om du är fast i Lovejoy-området står vår kyrka öppen för er”.

Över 150 personer

De fick gehör direkt. Människor som hade kört fast med sina bilar eller inte befann sig i säkerhet hemma började söka sig till kyrkan. Paret Robinson tog med madrasser och fältsängar från sitt eget hem och placerade ut i kyrkan.

– Det började med ungefär 10 personer, två stora familjer. Sedan ökade det till 30 och till 60, sedan till 90, 100 – hela vägen upp till 154 personer, sa Al Robinson till CNN.

– Vi hade personer som sov överallt i kyrkan, det var bara vi som hade elektricitet.

Al Robinson underströk att det var kanske tre stycken av gästerna som var medlemmar i församlingen – resten var personer som sökte skydd, många med helt olika etniska bakgrunder.

– Vi hade praktiskt taget varje minoritet i kyrkan och vi kom alla samman och firade jul ihop.

[ Ett år efter den stora översvämningen - nu återinvigs kyrkan ]