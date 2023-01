Väggalmanacka med ”heta präster” skapar debatt

Väggalmanackan “Calendario Romano” med prästporträtt är populär bland turister, men också ifrågasatt.

Väggalmanackan ”Calendario Romano” har getts ut i närmare tjugo år i Italien och kallas i folkmun ”heta präster-kalendern”. Men nu har kritiska röster höjts mot kalendern där unga och bildsköna präster porträtteras. ”Meningen är att vi ska bli av med våra synder, inte uppmuntras att begå nya”, säger en kritiker.

Calendario Romano säljs överallt i turistbutiker i Rom, och har utnämnts till ”kultsouvenir”. I upplagan för 2023 finns 12 präster porträtterade i svartvita bilder, en präst för varje månad. De är alla unga, och kalendern har i folkmun kallats ”heta präster-kalendern”. Redan i dag är almanackan 2023 värd sitt tredubbla inköpspris (cirka 10 euro) på E-bay, skriver The Guardian. I slutet av almanackan finns också flera sidor information om Vatikanen på flera språk. Väggalmanackan har sålt bra, 2015 räknade man med runt 75 000 exemplar per år.

”Känns fel”

Men nu höjs kritiska röster. Det skedde bland annat i ”Loose women”, en brittisk talkshow, rapporterar nyhetssajten Premier Christian News. Två av debattörerna, Judi Love och Carol McGiffin, menade att det känns fel att ha religiösa ledare på en väggalmanacka. Judi Love påpekade också att vi människor bör uppmanas att bli av med våra synder, inte uppmuntras att begå nya.

Vatikanen har sedan tidigare betonat att de inte är producenter till den, utan hänvisat till att det är ett privat initiativ. Men, säger fotografen Piero Pazzi, som är den privatperson som står bakom, han har inte någon gång under alla år som han gjort kalendern mottagit klagomål eller blivit ifrågasatt av någon religiös auktoritet för sitt projekt.

Calendario Romano 2023. (Inger Alestig)

Vill informera om Vatikanen

Pazzi är själv katolik och berättar för tidningen The Guardian att många av bilderna är tagna under processioner under påskveckan, ibland i Rom, men ibland även i Sevilla i Spanien. Alla präster på bilderna är alltså inte italienare.

Piero Pazzi är inte yrkesfotograf utan beskriver sig själv som ”arkivarbetare och arkivforskare”. På fritiden fotograferar han, helst faktiskt inte präster utan djur. Han säger att anledningen till att han ville göra prästalmanackan var att skapa ”en bra och ärlig produkt som visar fram Rom och dess finaste symbol: det katolska prästerskapet”.

Han ville också, säger han, informera alla de turister som besöker Rom om Vatikanstaten och hur den är organiserad och fungerar.

”Inte bilder av filmstjärnor”

Prästernas namn finns inte med på kalendern, och det försvarar Pazzi: ”Detta är bilder av präster, inte av filmstjärnor”. En del av intäkterna för väggalmanackan går enligt The Guardian till Snap, som är en stödgrupp för de män och kvinnor som har utsatts av övergrepp från religiösa eller andra institutioner.

