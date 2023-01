Påven anlände till Kinshasa i DR Kongo

UD varnar svenskar för stora folksamlingar under besöket. Påven bad för migranter under flygningen

Affischer, flaggor och tusentals människor kantade gatorna i Kinshasa när påve Franciskus landade i Demokratiska republiken Kongo på tisdagseftermiddagen. President Félix-Antoine Tshisekedi hoppas att besöket ska ”ge tröst och hopp till ett sargat folk”.

Närmare hälften av de 100 miljoner invånarna i DR Kongo är katoliker, och en del hade nog hoppats få en skymt av sin kyrkas högste ledare redan förra året. Den 86-årige Franciskus fick dock skjuta på sin Afrika-resa av hälsoskäl.

”Påve Franciskus ‘pilgrimsresa för hopp’ kommer att ge tröst och hopp till ett sargat folk som fortsätter att leva med otrygghet. Vi samlas alla i bön för varaktig fred i Demokratiska republiken Kongo,” skrev landets president Félix-Antoine Tshisekedi på Twitter så snart påven landat.

På fredag reser påven vidare till Sydsudan.

Besöket kringgärdas av omfattande säkerhet, inte minst med tanke på stridigheterna i landets östra delar.

Trängseln var stor längs med påve Franciskus resväg genom huvudstaden Kinshasa på tisdagen. (Jerome Delay/AP)

I morgon onsdagen planeras en stor gudstjänst för allmänheten på flygplatsen N’Dolo och på torsdag deltar han i ett möte på Martyrernas stadion.

”Svenskar och övriga nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma på nyhetsrapporteringen, iaktta försiktighet vid förflyttningar i närhet av ovannämnda platser samt undvika större folksamlingar,” skriver svenska UD med anledning av påvebesöket. För närvarande avråder UD från ”icke nödvändiga resor” till DR Kongo.

Som brukligt talade påven under flygningen med de medföljande journalisterna, i det här fallet omkring 70 personer. Under denna resa bad han för de migranter som mist livet på sin väg mot Europa genom Saharaöknen och Medelhavet, skriver Vatican news. Han beklagade också att han varit tvungen att ställa in sitt besök i den kongolesiska staden Goma, på grund av de pågående striderna i regionen.

Inför sin resa hade han bett att få möta ett tiotal migranter från just DR Kongo och Sydsudan.

En pojke säljer kalendrar med påve Franciskus på utanför katedralen Vår fru av Kongo i huvudstaden Kinshasa. (Jerome Delay/AP)

Träffade Mukwege i december

Det är inte känt om Franciskus kommer att träffa fredspristagaren Denis Mukwege under sin resan. De två träffades i Vatikanen i december, i samband med att påvens resa förberedes. Vid tillfället sa Denis Mukwege att han hoppades att påvens besök skulle ”kasta ljus över vad som sker i Kongo”, skriver Catholic news agency.

– Det internationella samfundet gör samma misstag som man gjorde i Rwanda när det tillät folkmordet på tutsier. I dag massakrerar den Rwanda-stödda gerillan kongoleserna: detta är brott mot mänskligheten, krigsbrott som också kan vara folkmord, sa han inför det mötet.

Senast en påve besökte DR Kongo var Johannes Paulus, som var där både 1980 och1985.

Fakta: Påve Franciskus i Afrika

Den 31 januari börjar påve Franciskus sin resa till Demokratiska republiken Kongo och till Sydsudan, som avslutas den 5 februari.

I Juba i Sydsudan deltar påven i en ekumenisk gudstjänst den 4 februari med ärkebiskopen av Canterbury och moderatorn för den skotska kyrkans generalförsamling. Den kommer att äga rum vid John Garang-mausoleet i Juba.’

Senast påve Francikus var i Afrika var 2019, då han besökte Marocko, Mocambique, Madagaskar och Mauritus. 2015 var han i Kenya, Uganda och Centralafrikanska republiken.

