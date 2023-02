Amerikansk turist vandaliserade Jesus-staty i Jerusalem

En amerikansk besökare kastade sig över en Jesus-staty i en kyrka i Jerusalem och förstörde den med hammare. Enligt vittnen på platsen ska han ha skrikit att det inte får finnas idoler i staden.

I kyrkan Church of the Condemnation var allt som vanligt i veckan när ett tumult plötsligt utbröt och störde lugnet. En amerikansk turist hade då kastat sig över en Jesus-staty och slog mot den med en hammare. En butiksägare kom snabbt dit och brottade ner mannen som dock inte lugnade sig. Till slut dök polisen upp och grep mannen – en amerikansk medborgare i 40-årsåldern – för att föra honom till polisstationen.

Nu försöker polisen ta reda på motivet till dådet. Enligt uppgift ska mannen ha skrivit ”det ska inte finnas idoler i Jerusalem. Det här är en helig plats” [” You can’t have idols in Jerusalem. This is the holy city”]. Statyn som vandaliserades var av trä och bilder av den efter dådet visar bilder att den fick skador på ansiktet efter hammarslagen.

”Slog till statyn”

Butiksägaren som stoppade mannen beskrev hur mannen gick in i kyrkan med hammaren i syfte att förstöra statyn, samtidigt som han citerade Andra Moseboken om idoldyrkan.

– Jag lyckades ta tag i honom och dra bort honom från den, men han slog till statyn och hade sönder den, berättade butiksägaren för AFP, enligt DailyMail.

– Jag tog tag i honom och sedan kom prästerna och ringde polisen.

Kyrkan, som på svenska ibland kallas Gisslandets kyrka, ligger längs Via Dolorosa, den väg som Jesus ska ha tagit när han bar korset till Golgata. Gisslandets kyrka ligger som andra kyrka längs den vägen och har fått sitt namn för att det ska ha varit här som Jesus piskades och fördömdes.

Händelsen sker mot bakgrund av att spänningar har trappats upp i Jerusalem under den senaste tiden, där bland annat armeniska kristna har attackerats och kristna gravar skändats, med judiska högerextremister som misstänkta.

