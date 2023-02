Kyrkor aktiva i hjälparbetet efter jordbävningskatastrofen

Kondoleanser från Kyrkornas världsråd, påve Franciskus och patriark

Samtidigt som människor i Turkiet och Syrien kämpar för att hitta överlevande efter jordbävningskatastrofen som har dödat minst 4 300 människor försöker även kyrkorna hjälpa till på olika sätt.

”Låt oss, mitt i döden och trauman orsakade av denna fruktansvärda händelse, förenas i våra förböner och be att Livets Gud ska trösta de som förlorat sina nära och kära och ge styrka till dem som är involverade i solidaritetshandlingarna med offren”, säger Jerry Pillay, generalsekreterare för Kyrkornas världsråd i ett uttalande.

”Vi förmedlar våra böner till offren och deras familjer, såväl som till kyrkorna och lokalsamhällena i Syrien och i Turkiet som mobiliserar sina nätverk för att hjälpa sina systrar och bröder”, tillägger han.

Hundratals, om inte tusentals, fler människor omkom sannolikt i det inledande jordskalvet med magnituden 7,8 på Richterskalan som inträffade tidigt på måndagsmorgonen. Ytterligare tusentals människor är enligt rapporter från lokala kyrkor och räddningstjänstemän skadade.

Medan sök- och räddningsinsatserna fortsätter försöker kyrkorna nå de lokala församlingarna för att undersöka hur medlemmarna har drabbats.

Telegram från påven

En ”djupt bedrövad” påve Franciskus har enligt den katolska nyhetsbyrån CNA skickat ”innerliga kondoleanser till dem som sörjer” i telegram till de apostoliska nuntierna i Turkiet och Syrien.

I telegrammen – undertecknade av Vatikanens utrikesminister, kardinal Pietro Parolin – står det vidare att påve Franciskus ber ”att räddningspersonalen ska utrustas med de gudomliga gåvorna mod och uthållighet för att orka fortsätta vårda de skadade”.

Påven bekräftar också ”sin andliga solidaritet” med det ”syriska folket som har lidit länge”.

Patriark på utlandsresa

CNA:s arabiskspråkiga systerbyrå, ACI Mena, rapporterar att otaliga byggnader, inklusive flera katolska kyrkor, kollapsade i måndagens jordskalv.

Den syrisk-katolske patriarken Ignatius Josef III Younan har enligt ACI Mena uppmanat de lokala troende att be.

Patriarken, som för tillfället befinner sig på ett officiellt besök i syriska stift i Irak, bad Herren att förbarma sig över offrens själar, läka de sårade, stå vid de drabbades sida och stödja alla de som ger hjälp och assistans till de skadade och drabbade.

Präst dog när byggnad föll ihop

Bland dödsoffren finns bland annat fader Imad Daher, präst i en melkitisk grekisk-katolsk kyrka i Aleppo.

Enligt den katolska humanitära organisationen Aid to the Church in Need (ACN) dog Imad Daher när byggnaden där den pensionerade ärkebiskopen av Aleppo, Jean-Clément Jeanbart, bodde kollapsade. Jean-Clément Jeanbart klarade sig samtidigt med nöd och näppe och behandlas för närvarande för sina skador på ett sjukhus.

ACN rapporterar att många orter med betydande kristen befolkning, exempelvis Aleppo, Homs, Latakia och Hama har drabbats hårt i jordbävningskatastrofen.

Bland de skadade byggnaderna finns den syrisk-ortodoxa katedralen St. George i Aleppo och franciskankyrkan i Latakia, rapporterar ACN. Det ACN-stödda Hope Center, också det i Aleppo, ådrog sig mindre skador, enligt organisationen.

Extremt kraftig jordbävning

Jordbävningen, som inträffade 23 kilometer öster om Nurdagi, i Turkiets Gaziantep-provins, är en av de starkaste som drabbat regionen på mer än 100 år. Hela stadskvarter har jämnats med marken och många människor är fortfarande instängda under rasmassorna.

Efterskalv som har mätt så högt som 7,5 på Richterskalan har känts över hela regionen.

Fakta: Jordbävningen

Flera världsledare har erbjudit hjälp till den drabbade regionen, däribland Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. På måndagseftermiddagen meddelade bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) att Sverige ger sju miljoner kronor till internationella Rödakorsfederationen för nödhjälp.

Turkiets president Erdogan beskriver jordbävningen som ”den värsta katastrofen sedan 1939″. Då drabbades landet av en jordbävning som dödade fler än 30 000 människor.

---