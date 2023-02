Ukrainafest i kyrkan - med flyktingarnas favoritlåtar

Ansiktsmålning och personliga bönelappar vid familjekväll i Centrumkyrkan i Sundbyberg

En familjefest fyllde Centrumkyrkan i Sundbyberg med 300 flyktingar från Ukraina. Mat, musik, lekar och ansiktsmålning bjöds det på – ihop med bön för fred och möjlighet att lämna in personliga böner på lappar.

Bertil Edin, pastor och föreståndare i Centrumkyrkan i Sundbyberg, är överväldigad efter festligheterna ihop med de ukrainska vänner som församlingen under en längre tid har byggt relation med.

– Det var en fantastisk kväll med en otrolig uppslutning. Det här är ett sätt för oss att försöka visa kärlek och medmänsklighet i en mycket svår situation, säger han.

Pizza-kontakter

Centrumkyrkan har under en längre tid stått utanför Migrationsverket i Sundbyberg, och bjudit på pizza med en portabel pizzaugn till de många ukrainare som fått vänta i jättelånga köer. Numera har myndigheten flyttat till Solna, strax intill, och där fortsätter man att dela ut pizza två-tre dagar i veckan, främst genom församlingens stora entusiast på området, Niklas Aronsson.

– På det här sättet har han lärt känna många ukrainare som vi nu har bjudit in, säger Bertil Edin.

Ukrainska poplåtar och flaggor i Centrumkyrkan Sundbyberg. (Malin Aronsson)

Rörande med bönelappar

När Centrumkyrkan fylldes på fredagskvällen, främst av kvinnor och barn, hade kyrkans musikband till publikens glädje övat in de populäraste ukrainska poplåtarna, och på scenen svepte man in sig i landets flagga. Vidare bjöd församlingen på mat, anordnade frågesporter, lekar och ansiktsmålning under ett par timmar.

På slutet hölls en mindre andakt med bön om fred i Ukraina. Och de som ville fick skriva bönelappar och lämna in personliga saker de ville ha hjälp med bön för.

– Det var rörande att se hur många bönelappar som kom in. Här finns otroligt mycket att brottas med som vi svenskar ibland har svårt att sätta oss in i, säger Bertil Edin.

[ Det var hit till Arvika de ville komma när de tvingades fly ]