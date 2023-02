Fotbollsstjärna dog i jordbävningen - ”en sann kristen i ordets rätta bemärkelse”

Christian Atsu omkom i jordbävningskatastrofen - fotbollsproffsets insatser väcker beundran och respekt

”En sann kristen i ordets rätta bemärkelse”. Så lyder ett omdöme om Christian Atsu, ett av de tusentals dödsoffren för jordbävningskatastrofen i Turkiet.

Atsu spelade för några av de största fotbollsklubbarna i världen. Ändå handlar hans eftermäle framför allt om det han åstadkom utanför det gröna gräset.

Christian Atsu, vem var det? undrar kanske några.

Hans namn har aldrig haft samma lyskraft som Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo eller Zlatan Ibrahimovic. Christian Atsu var en fotbollsspelare av ett annat slag, och fick inte den uppskattning som han kanske förtjänade medan han levde.

”Atsus omfattande välgörenhetsarbete och goda gärningar berörde otaliga människors liv. På sin resa från västra Afrika till Västeuropa, och slutligen även till Mellanöstern, gjorde han världen till en bättre plats att leva på”.

“Han var en sann kristen i ordets rätta bemärkelse”, skriver krönikören Louise Taylor i den ansedda brittiska tidningen Guardian i en hyllningstext till minne av Christian Atsu.

Ballers in God, ett nätverk för kristna fotbollsspelare, skriver på Instagram:

“Vi uppmuntrar till att ta med hans fru, barn, familj, nära och kära i bön i denna svåra stund. Må Gud trösta dem på ett sätt som bara Han kan”, skriver nätverket enligt premierchristiannews.

Tolv dagar efter den kraftiga jordbävningen i början av februari påträffades Christian Atsu död i rasmassorna efter huset där han bodde, i den sydliga provinsen Hatay i Turkiet.

Ger barn utbildning

I flera år hade Atsu, vid sidan om sitt arbete som fotbollsspelare på toppnivå, varit engagerad i att bland annat hjälpa barn och familjer till en drägligare tillvaro.

”Han använde sitt kändisskap, där han under en period beskrevs som Afrikas Lionel Messi, till att arbeta för den globala hjälporganisationen Arms Around the Child” berättar Louise Taylor.

Organisationen förser föräldralösa barn, barn som utnyttjas sexuellt och i människohandel, med bostad, skydd och utbildning.

En minuts tystnad innan avspark i Premier League-matchen mellan Nottingham Forest och Manchester City som spelades på City Ground i Nottingham. (Rui Vieira/AP)

Fattig uppväxt i Ghana

”Jag skänker pengar, så att barnen kan köpa mat och annat livsnödvändigt. Vi bygger en skola i Ghana som ska kunna ta emot 300 barn” berättade Christian Atsu i en intervju 2019.

Han växte upp som ett av tio barn i en fattig familj i Ghanas huvudstad Accra. Familjen var kristen och lille Christian fick redan som liten lära sig vad det betyder att lägga sitt liv i Guds händer.

– Min kristna tro är det absolut viktigaste jag har i livet. Jag vet att jag är en av de lyckligt lottade människor som Gud har välsignat. Jag är privilegierad som får leva det liv jag lever, sa han i intervjun.

Favorit hos fansen

Christian Atsu slog igenom på allvar i Newcastle United i engelska Championship, dit han kom som 24-åring i augusti 2016. Han spelade för Skatorna (Magpies) även i Premier League.

Under sina fem säsonger i klubben från nordöstra England blev den snabbe vänsterfotade yttermittfältaren en favorit hos många supportrar. Han lyckades dock aldrig bli helt ordinarie i startelvan, och såldes sommaren 2021 till saudiska Al-Raed.

Innan Atsu kom till England hade han bland annat representerat det portugisiska mästarlaget Porto och Londongiganten Chelsea. Två storklubbar i världsfotbollen med många titlar.

[ Bön och bibelstudier under fotbollsuppehåll ]

Gudstjänster i Hillsong

Bara några timmar innan jordbävningen slog till med full kraft, hade han pratat i telefon med sin tyskfödda hustru Marie-Claire Rupio. Hon och parets tre barn, har rotat sig i Newcastle och stannade kvar där när han flyttade till Turkiet.

När Christian Atsu spelade för Newcastle deltog han ofta i församlingen Hillsongs gudstjänster. Hillsongs kyrka i Newcastle ligger ”bara en inspark från klubbens arena St James´ Park”.

– Jag trivs i Hillsong-församlingen och i Newcastle som stad, har han sagt i intervjuer.

Så sent som den 10 januari fyllde Christian Atsu 31 år. En alltför tidig död, med andra ord. Eller som Louise Taylor formulerar det i sin krönika: ”Är det bara goda människor som dör i ung ålder?”