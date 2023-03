Meteorolog började be mitt i direktsändning

Ovanlig bön mitt under vädersändningen när meteorologen såg tornadon svepa fram över Mississippi.

När meteorologen Matt Laubhan fick se hur förödande tornadon skulle bli vände han sig till Jesus i en kort bön. Tornadon som dundrade fram över den amerikanska delstaten Mississippi tog många liv, men meteorologens bön ska också ha räddat liv.

Det hör verkligen inte till vanligheten att meteorologer frångår sitt sina torra faktauppgifter om väder och vind och börjar visa känslor. Men under direktsändning fick Matt Laubhan plötsligt in ny information om den stundande tornadons framfart över staden Amory och han reagerade instinktivt. Efter att för en kort sekund ha tagit in uppgifterna suckande han tungt och brast sedan ut i en spontan bön.

– Kära Jesus, snälla hjälp dem. Amen.

WATCH: WTVA meteorologist Matt Laubhan overwhelmed as major tornado hits Amory, Mississippi pic.twitter.com/JDd8n46X31 — BNO News Live (@BNODesk) March 25, 2023

Räddade liv

En starkare varning är svår att hitta. Tornadon som meteorologen varnade för visade sig också vara såväl kraftig som livsfarlig. 26 personer har rapporterats döda och förödelsen är stor i flera amerikanska städer, bland annat i den utpekade staden Amory med cirka 6 000 invånare.

Trots dessa dystra besked ska Matt Laubhan faktiskt ha räddat liv med sin bön. Det är The Independent som skriver om hur människor lyssnat på honom och sedan sökt skydd, exempelvis en kvinna som valde att krypa in i sitt badkar tillsammans med sina två hundar med en madrass som skydd över dem. Efteråt vittnar hon om att det var meteorologens bön som räddade hennes liv.

Presidenten i bön

Efter att stormen bedarrat har även USA:s president Joe Biden uttryckt sin förfäran och sorg över denna naturkatastrof som tog flera amerikaners liv.

”Jill och jag ber för alla dem som har förlorat sina nära och kära efter i dessa förödande tornados i Mississippi” lyder presidentens officiella uttalande, där han alltså inledningsvis refererar till sin fru Jill.

Han lovar också statliga åtgärder för att hjälpa till i den akuta nöden samt att återuppbygga det som nu förstörts.

---

Fakta: Tornado

En tornado är en kraftig virvelvind som bildas då kall och varm luft kolliderar.

I delar av södra USA är risken större för att tornados bildas, bland annat på grund av de stora slätterna som breder ut sig.

Ibland används även ordet tromb om samma väderfenomen.

Människor träffas i baptistkyrkan i staden Rolling Fork strax efter att en tornado svept förbi. (Rogelio V. Solis/AP)

---