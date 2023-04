Kyrkor vill locka gudstjänstbesökare med påskägg från himlen

“Alla som närvarar kommer också att få höra om det verkliga skälet till att vi firar påsk”

Allt fler kyrkor i USA, även mindre landsortsförsamlingar, använder sig av helikoptrar för att släppa påskägg över godissugna barn och ungdomar. Förhoppningen är att det också ska locka fler till påskhelgens gudstjänster.

En av församlingarna som nu hakar på trenden är Beaverdam Baptist Church i delstaten Virginia. Församlingens pastor Gary Stewart säger till The Roys Report att kyrkan i normala fall brukar ha ungefär 250 personer på gudstjänsterna.

– Men vi vill gärna tänka stort, tillägger han.

Enligt Gary Stewart tog planerna på att släppa påskägg från en helikopter fart efter att församlingsledningen tittat på videoklipp från andra kyrkors äggsläpp. När en erfaren helikopterpilot erbjöd sig att släppa äggen gratis var saken klar.

Allt fler helikopterbokningar

The Roys Report uppger att församlingar över hela USA kommer att släppa ägg från helikoptrar i år.

Och en talesperson för Platinum Helicopters LLC i delstaten New Jersey säger till The Roys Report att en handfull kyrkor har bokat äggsläpp under påskperioden. Enligt talespersonen har bokningarna ökat på senare år. Kostnaden för äggsläppen är motsvarande 4 500–9 000 kronor beroende på avstånd från flygplatsen till platsen för äggsläppen.

Påskberättelsen riskerar att tappas bort

Samtidigt som The Roys Report lyfter fram förväntan i Beaverdam nämns också potentiella problem med himlaäggen. Ett är att allt blir ett stort jippo. Ett annat är att alla barn inte får något påskägg – vid ett tillfälle räckte inte 20 000 ägg till alla som dök upp när en kyrka i Jacksonville, Florida, ordnade ett äggsläpp.

Men framför allt varnar vissa för risken att påskberättelsen glöms bort i allt ståhej.

I Beaverdam kommer äggsläppet att äga rum på påskaftonen. Totalt planerar baptistförsamlingen att ge bort 10 000 ägg till familjer – flera tusen av dessa ska släppas från helikoptern.

– Vi är glada att kunna bjuda in människor till en rolig stund med sina barn. Alla som närvarar kommer också att få höra om det verkliga skälet till att vi firar påsk, intygar Gary Stewart.

