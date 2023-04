Sångarevangelisten Bosse Andersson död

Nådde årligen en miljonpublik genom flitigt turnerande som countryduon Bosse & Anita

En av Sveriges flitigaste sångarevangelister är död. Makarna Bosse & Anita turnerade flitigt i Sverige under flera årtionden och sjöng om Jesus på marknader och i olika väckelsekampanjer. Uppskattningsvis en miljon människor nåddes av deras sång – varje år.

Bosse Andersson hann fylla 76 år innan han häromveckan somnade in efter att under lång tid kämpat med ohälsa. Han sörjs närmast av livskamraten Anita och deras son Jackie. De var inte bara en familj, de var också medmusikanter som spelade och sjöng tillsammans. I slutet av 1970-talet och även under 1980-talet medverkade sonen som trummis och sångare.

Kristna countryduon Bosse & Anita i samband med inspelningen av tv-serien "Minns du sången" 1999. (Ola Cedenheim)

När Bosse & Anita medverkade i tv-serien Minns du sången berättade Bosse Andersson hur det kom sig att han började spela och sjunga om Jesus. Bosse blev frälst på Frälsningsarmén i Köping en mörk decemberkväll vilket ledde till att han började åka runt och spela i olika kristna sammanhang.

– Jag fick följa med FA-teamet från Frälsningsarmén ut. Vi var i Rättvik bland annat på en stor kampanj och jag spelade åt Lapp-Lisa. Det började så. Sedan har jag dragit runt år efter år med olika konstellationer, berättade Bosse Andersson i programmet.

Med start 1967 turnerade han och hustrun tillsammans, både i Sverige och utomlands. 1968 gifte de sig och på 1970-talet slog de ner sina bopålar i Vetlanda. Parallellt avverkade de tusentals mil på väg mellan olika sångframträdanden med den husbil som var deras andra hem. Deras budskap vände sig särskilt till icke kyrkvana människor och de hade genom sin enorma rutin en sällsam förmåga att hitta rätt våglängd att nå den publiken på.

Tidig skiva med kristna countryduon Bosse & Anita Andersson. (Arkivbild)

Genom åren har de spelat in ett 25-tal skivor vilket bidragit till att göra Bosse & Anita till ett välkänt begrepp, särskilt bland alla som älskar kristna countrysånger i klassisk väckelseton. Med sin djupa basbaryton tolkade Bosse Andersson gärna Johnny Cash och liknande sångare. Han skrev också svenska texter till en rad engelska sånger.

– Vi har åkt i 24 år på marknader. Jag fick en gång en siffra från olika marknadsarrangörer om hur många besökare som är på marknader. Jag räknade ihop alla besökssiffrorna och kom fram till att på en sommar så spelade vi för ungefär en miljon människor. Det har vi gjort i 24 år i rad, konstaterade Bosse Andersson i Minns du sången.

Att Bosse & Anita med sin musik och sitt budskap har berört åtskilliga är tydligt när man tar del av reaktionerna i sociala medier på beskedet att Bosse Andersson nu fått hembud. Många delger minnen av framträdanden i väckelsemöten och olika sånger som haft en speciell betydelse i deras liv.

[ Gigantisk bilsamling hittad i kyrka ]

---

Fakta: Bosse Andersson

Född den 6 januari 1947 i Bro-Malma församling i Västmanland.

Död den 11 april 2023 i Vetlanda.

Familj: Hustrun Anita och sonen Jackie.

Sångarevangelist och skivartist. Känd genom countryduon Bosse & Anita.

---