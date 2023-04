Boxaren och OS-vinnaren: Jesus viktigare än berömmelsen

George Foreman blev baptistpastor - nu skildras hans tuffa liv på film

Han är tungviktsboxaren som har vunnit OS-guld och två VM-mästerskap som proffs. Inför premiären av filmen ”Big George Foreman” säger boxarlegenden att det är viktigare att känna Jesus än att nå berömmelse.

Det är i en intervju med Christian Post som den tidigare nu filmaktuella proffsboxaren George Foreman, 74 år, uttalar sig.

– Du kommer till en punkt i livet där du förstår att den enda viktiga saken är att vara en evangelist. Om något händer mig i morgon … så vet jag att jag har gjort ett gott jobb och är glad över det. Jag försöker ropa ut till hela världen att ”Jesus Kristus har blivit levande i mig”, säger George Foreman till tidningen.

Fattigdom och missbruk

Han vann OS-guld i Mexico City som 19-åring, 1968, och senare blev det två VM-guld som proffsboxare. Han förlorade den första VM-titeln mot Muhammad Ali 1974, men kom igen längre fram. George Foreman hade samtidigt en tuff uppväxt bakom sig i Texas, USA, som ett av sju barn i familjen och med en stökig tillvaro, innefattande fattigdom och våld.

Efter skolan hamnade han i missbruk av alkohol och kriminalitet. Det var här boxningen blev en väg att bli av med den inre vreden hos den unge mannen.

Startade baptistkyrka

Hans både tuffa och framgångsrika liv tog en ny vändning när han efter en nära-döden-upplevelse lärde känna Gud i slutet av 1970-talet. Han hade då lagt av med boxningen en första gång. Han berättar för Christian Post hur han var död, men fick en andra chans att leva.

George Foreman blev pastor och bildade baptistförsamlingen ”The Church of the Lord Jesus Christ” i Texas, som han fortfarande leder. Men han klev också tillbaka in i boxningsringen efter några år och tog en ny VM-titel som 45-åring, den äldsta någonsin som lyckats med det.

George Foreman George Foreman tycker att han har vunnit den verkliga vinsten i livet när han fann Gud, säger han. (Timothy D. Easley/Ap)

”Gud är verkliga vinsten”

Den nya filmen om Foreman, där skådespelaren Khris Davis spelar huvudrollen, bygger på en tidigare självbiografisk bok där tungviktsboxaren berättar om sitt liv

– Det spelar ingen roll vad du uppnår eller utför i livet. Det viktigaste är att ha ögonen på den verkliga vinsten, och det är att få tjäna Gud, säger George Foreman till Christian Post.

[ Han hittade ett nytt hopp i Gud efter åren i missbruk ]

– Jag ser tillbaka på filmen, och den berättar om någon som kommer från ingenstans och får alla möjligheter i livet. Det största som det här livet kan erbjuda är möjligheten till evigt liv, att finna Gud, det var vad jag fann, säger han.