Ingen skådespelarstrejk för The Chosen: “Vi tillhör de goda”

Blir första produktionen som får dispens

Skådespelarstrejken i Hollywood har satt stopp för flera tv-och-filmproduktioner, men tv-serien The Chosen, som handlar om Jesus och hans lärjungar, har nu blivit första produktionen under strejken som fått ett undantag. På måndagen återupptogs produktionen av fjärde säsongen.

Dallas Jenkins, skaparen av tv-serien The Chosen, ansökte om att få återuppta produktionen av seriens fjärde säsong hos fackförbundet SAG-AFTRA, som står bakom den pågående skådespelarstrejken. I samband med sin ansökan skrev han ett öppet brev till fackförbundet på Facebook.

– Vi tillhör de goda. Vi har behandlat våra skådespelare väl, skriver Jenkins i sitt öppna brev och menar att produktionen bakom serien uppfyller kravet för att beviljas ett undantag.

Många utav de medverkande i serien, som Jesusskådespelaren Jonathan Roumie, är med i fackförbundet SAG-AFTRA, men vill ändå att produktionen fortsätter.

– Vi hoppas på att snart få återgå till vår vanliga schema. Fortsätt att be, skriver Roumie på sociala medier.

The Chosen har blivit populär för att den gestaltar Jesus och hans lärjungar på ett mänskligt och relaterbart sätt, samtidigt som rollbesättningen består av skådespelare som ser ut att vara från Mellanöstern – något som tidigare varit ovanligt i bibliska filmer och serier. Den har dessutom varit lättillgänglig; den är gratis att titta på, och finansieras av tittarna – vilket var skälet till att de beviljades ett undantag från strejken, då villkoret är just att vara en helt självständig produktion. Därav blir The Chosen den första produktionen under strejken som beviljats dispens, och på måndagen återupptogs produktionen.

Skådespelarstrejken handlar inte om de stora stjärnorna i Hollywood, utan snarare om mindre kända skådespelare i tv-serier och filmer med oregelbundna arbetstider och sämre lön, arbetsförhållanden och säkerhetsnät. Streamingtjänsterna tjänar även oproportionerligt mycket mer än serieproduktionerna, och deras royaltyersättningar speglar inte de intäkter som verken genererar åt streamingtjänsterna. SAG-AFTRA kräver även ett regelverk för att motverka att AI används för att nyttja skådespelares insatser utan godkännande och kompensation, skriver Scen & Film, svenska fackförbundet för arbetare inom scen, film och tv, på sin hemsida.

Skådespelarstrejken pågår samtidigt som manusförfattarstrejken – något som inte skett sedan 1960-talet.

