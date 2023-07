Skapelsetroende vetenskapsman gästade känd podd

Talade om tro och vetenskap – i tre timmar

Skapade Gud universum, eller är Gud själva universum? Det var en av de minst sagt djupsinniga frågor som den kristne vetenskapsmannen och kreationisten Stephen Meyer fick när han nyligen intervjuades i tre timmar i en av världens mest kända poddsändningar.

Finns det vetenskapliga belägg för att Gud skapat världen? Varför finns det så mycket ondska? Har vi någon fri vilja? Är mirakel möjliga? var några andra exempel på diskussionsämnen som den amerikanske komikern med mera, Joe Rogan, diskuterade med Stephen Meyer i The Joe Rogan Experience, en av de största poddsändningarna i världen, med lyssnarsiffror som uppskattas till runt elva miljoner människor per avsnitt. Men samtalet rörde sig också kring frågor som nya observationer som gjorts via James Webb-teleskopet, om det finns parallella universum, eller vilka religiösa upplevelser som Stephen Meyer själv gjort och varför han tror på Bibeln.

I de hittills över 2 000 avsnitten av The Joe Rogan Experience har alla möjliga gäster intervjuats, från entreprenörerna Elon Musk och Mark Zuckerberg, filmregissören Oliver Stone, boxaren Mike Tyson och vetenskapsmannen Neil deGrasse Tyson, till betydligt mer udda existenser som mystikern Sadhguru, diverse klimatförnekare och förespråkare av olika marginella åsikter, eller Alex Jones, alla konspirationsteoretikers fader. Men detta var första gången som en förespråkare för intelligent design bjudits in.

Stephen Meyer är en av grundarna av Center for Science and Culture vid Discovery Institute, en av de främsta förespråkarna för skapelsetro, eller intelligent design, som denna också kallas. Han har tidigare varit professor vid Whitworth University i Spokane, Washington, och har en doktorsgrad från det anrika brittiska Cambridgeuniversitetet. Han berättar i poddsändningen hur han gradvis kom till tro i takt med att han mötte andra vetenskapsmän som kommit fram till att bevisen talar för att någon form av skapare designat världsalltet. Stephen Meyer har också varit framträdande i debatten i USA om skapelsetro.