Teologen Anders Gerdmar har dött

Somnade in på ett hospice i Uppala den 28 juli

Teologen Anders Gerdmar somnade in i Herren på fredagskvällen, efter en längre tids sjukdom. Han blev 69 år gammal och var bland annat rektor för Skandinavisk teologisk högskola.

Anders Gerdmar tillbringade sina sista veckor på ett hospice i Uppsala. Han var en aktiv och engagerad debattör inom den karismatiska delen av frikyrkligheten, och hans cancersjukdom hade engagerat många människor i förbön.

– Jag ligger inte för döden. Men jag inser att jag behöver förbereda mig för döden, sa han i ett samtal med Dagen i höstas.

Han fortsatte dock under vintern och våren att engagera sig i de frågor han brann för. I våras gick han i debatt i tidningen Världen i dag med pingstledaren Daniel Alm, som Anders Gerdmar ansåg fjärmat sig från klassisk kristen äktenskapssyn.

– Han hade en stark passion för Bibeln, bibeltro och teologi som är bibelbaserad; det har varit det starka stråket i hans gärning, säger kyrkohistoriker Torbjörn Aronson, mångårig vän och lärarkollega från tiden på Livets ords utbildningar.

– Han var också en väckelsepredikant med stort intresse för att missionera och predika, och var i både Kina och det före detta Sovjet för att undervisa och predika, framför allt i Livets ords regi.

Anders Gerdmar i bön och lovsång. (Marcell Compan)

Uppväxt i prästfamilj

Anders Gerdmar föddes den 26 april 1954 i Vetland och växte upp i en småländsk prästfamilj. Han utbildade sig till präst i Lund och arbetade flera år i Växjö stift innan han gick med i Livets ord i slutet av 1980-talet.

Där verkade han länge som lärare och ansvarig på församlingens teologiska utbildning. När Livets ords teologiska seminarium lades ned 2014, tog han initiativ till att starta Skandinavisk teologisk folkhögskola, STH, som utfärdar examen i samarbete med ett amerikanskt universitet.

Anders Gerdmar doktorerade i Nya testamentets exegetik 2001 och var en passionerad lärare, både på teologiska fakulteten i Uppsala och senare på Livets ords utbildningar.

[ Debatt: Är alla synder lika allvarliga? ]

Hans främsta insats som nytestamentlig forskare var det stora standardverket Roots of Theological Anti-Semitism. German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Det kom ut 2010 och har översatts till flera språk.

– En följd av boken var att Anders inbjöds att föreläsa vid Yaleuniversitetet i USA och flera andra ledande universitet i världen, säger Torbjörn Aronson, som beskriver Anders Gerdmar som en “fantastiskt social person, trevlig och vänsäll”.

– Vi har varit goda vänner och fungerat bra tillsammans på jobbet. Det har varit både roligt och välsignat, och jag är väldigt tacksam och glad för det.

Böcker om bibelsyn och hbtq

De sista böcker som Anders Gerdmar gav ut handlade om de ämnen som han kommit att känna starkt för: bibelsyn inom den kristna akademin, skillnaden mellan evangelisk/luthersk och romersk-katolsk tro, och om kristen sexualetik.

Anders Gerdmar efterlämnar hustrun Else-Marie, tre vuxna döttrar och sex barnbarn.

---

Fakta: Anders Gerdmar

Anders Erik Ingvar Gerdmar föddes den 26 april 1954 i Vetlanda.

Studerade teologi vid Lunds universitet, tog examen 1980 och prästvigdes sedan för Växjö stift.

Gick med i Livets ord i slutet av 1980-talet.

Doktorerade i Nya testamentet 2001 och undervisade på Teologen i Uppsala under några år, men blev sedan huvudlärare i Nya testamentet på på LO University, som 2009 bytte namn till LO:s teologiska seminarium.

Rektor för Livets ords Teologiska seminarium 2012–2014.

Initiativtagare till och sedan rektor för Skandinavisk teologisk högskola.

Författare till flera böcker, bland annat “HBTQ och Bibeln: svärdet genom svensk kristenhet”, “Det står skrivet. Bibeltro kontra bibelkritik”, “Guds ord räcker. Evangelisk tro kontra romersk-katolsk”.

Efterlämnar hustrun Else-Marie, tre vuxna döttrar och sex barnbarn.

---

[ Anders Gerdmar: "Jag förbereder mig för döden" ]