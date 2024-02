Ett enat Elfenbenskusten ber om seger

Landets kristna och muslimer hoppas på seger i Afrikanska mästerskapet i fotboll

Värdlandet Elfenbenskusten är sensationellt framme i final i Afrikanska mästerskapet i fotboll.

– Det sätt som vårt lag har avancerat i turneringen är inget mindre än ett mirakel som bara Gud kan åstadkomma, säger en glad supporter och gudstjänstfirare.

Efter segrar mot bland andra regerande mästarna Senegal och Mali, har Elfenbenskusten tagit sig till final.

I semifinalen besegrades DR Kongo med 1–0. Segermålet gjordes av Sébastien Haller som slog till med ett volleyskott upp i nätmaskorna.

Elfenbenskustens spelare jublar efter segern mot DR Kongo i semifinalen i Afrikanska mästerskapen. De började turningen riktigt uselt och sparkade till och med tränaren innan de mirakulöst lyckades ta sig vidare till slutspelet. (Sunday Alamba/AP)

Att Elfenbenskusten spelat så pass bra och tagit sig ända till finalen är mycket otippat. Ja, många jämför det med ett mirakel, inte minst eftersom det ett tag såg ut att laget skulle åka ur turneringen på ett snöpligt sätt redan i det inledande gruppspelet. Besvikelsen var så pass stor att hemmanationen mitt i turneringen sparkade sin tränare. Innan allt plötsligt vände.

Vid en gudstjänst i en katolsk kyrka i landets största stad Abidjan tog prästen Aristide Djedje upp lagets succé i turneringen.

Många som deltog i gudstjänsten, som hölls några timmar innan semifinalmatchen, hade den orangea landslagströjan på sig.

Efteråt sa en av gudstjänstbesökarna, Ange Assamoi, att kristna tar med sig sina personliga förhoppningar och böneämnen till kyrkan.

– Men i dag finns även semifinalen i våra böner. Vi ber att Gud ska ge oss seger i kväll. Och Gud kommer att ge oss seger i kväll, sa han.

Ivory Coast AFCON Soccer Religion Fullt av kors och kristna attiraljer i Abidjan, Elfenbenskusten. (Sunday Alamba/AP)

Samma bön

Och så blev det ju. Samma sorts självförtroende verkar finnas hos många ivorianer oavsett tro eller religion.

Sy Modeste, en av många säkerhetsvakter i Abidjan, säger att muslimer och kristna ber för samma sak: seger för Elefanterna.

– Alla ber till Gud att vi ska vinna matchen och hela turneringen. Vi ser det som att vi lever i detta land genom Guds nåd. Gud håller på oss.

Kristna och muslimer

Elefanterna är landslagets smeknamn. Och moskéer och kyrkor samsas i Elfenbenskusten. Drygt 80 procent av landets invånare är muslimer och kristna.

De lever i fredlig samexistens med varandra och med de som inte tror, och även med de som tillhör andra religioner, rapporterar Independent.

I landets konstitution står det att olika religioner ska tolerera varandra.

Final mot Nigeria

Under årets turnering är det vanligt att fansen på läktarna tar tillfället i akt under halvtidspauserna och söker upp en lugn och tyst plats för att kunna be. Och de gör det ofta sida vid sida med andra.

I finalen på söndag kl 21.00 spelar Elfenbenskusten mot Nigeria, som vann sin semifinal mot Sydafrika med 4–2 efter straffar. Vid full tid stod det 1–1.

Om Elfenbenskusten vinner finalen blir landet afrikanska mästare för tredje gången.

---

Fakta: Elfenbenskusten

Drygt 27 miljoner invånare.

Självständigt från Frankrike den 7 augusti 1960.

Yamassoukro är huvudstad.

Värd för Afrikanska mästerskapet i fotboll.

Spelar final på söndag mot Nigeria.

---