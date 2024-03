Sandra Crouch har gått ur tiden

Skrev klassikern Jesus Is the Answer med tvillingbroder Andraé Crouch

Den amerikanska musikern och pastorn Sandra Crouch har avlidit. Tillsammans med tvillingbrodern Andraé Crouch skrev hon bland annat gospelklassikern Jesus Is the Answer.

Brodern var förvisso mer känd, men det var tillsammans som tvillingarna Sandra och Andraé Crouch musicerade och tjänade som pastorer i New Christ Memorial Church i Kalifornien, en församling som deras föräldrar hade grundat.

Tillsammans skrev de under 1970-talet bland annat den klassiska gospellåten Jesus Is the Answer, som även översatts till svenska (Jesus han är svaret, i översättning av Anders Eriksson).

Sandra Crouch belönades 1983 med en Grammy för sitt gospelalbum We Sing Praises, vilket hjälpte skivbolaget Light Records att undgå konkurs.

Musikalisk hyllning på begravningen

Sandra Crouch avled den 17 mars på ett sjukhus i Kalifornien till följd av komplikationer efter en behandling av en hjärnskada, rapporterar nyhetsbyrån Religion News Service.

Begravningen, som ska innefatta en musikalisk hyllning till Sandra Crouch, äger rum i mitten av april i hennes hemförsamling.

Sandra Crouch blev 81 år.

---

Fakta: Sandra Crouch

Musiker och pastor. Tvillingsyster till gospelpionjären Andraé Crouch (1942–2015).

Vann 1983 en Grammy för albumet We Sing Praises. Nominerade 1985 till en Grammy för albumet Completely Yes . Gav sammanlagt ut fyra album fram till 2008.

. Gav sammanlagt ut fyra album fram till 2008. Avled den 17 mars 2024 i Kalifornien, i en ålder av 81 år.

---