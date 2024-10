Vänsterpartiet portas av Judiska centralrådet

Judiska centralrådet portar Vänsterpartiet från sina minneshögtider, rapporterar Dagens Nyheter. “Vi kommer omgående skicka en inbjudan till samtal”, skriver partiledaren Nooshi Dadgostar i en kommentar.

Anledningen till beslutet från Judiska centralrådet, en sammanslutning av judiska församlingar i Sverige, är att flera företrädare för Vänsterpartiet uttryckt sig antisemitiskt och visat stöd för terrororganisationer.

– Det finns strukturella problem med antisemitism i Vänsterpartiet. Det känns inte lämpligt att företrädare för ett sådant parti ska delta som hedersgäster, säger Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet, till DN.

– Vi har i många år haft en policy att vi inte bjuder in Sverigedemokraterna, fortsätter han.

Två vänsterpartister, Orwa Kadoura i Malmö och Ali Hadrous i Landskrona, har lämnat partiet efter att ha kritiserats för antisemitiska uttalanden. I V:s lokalförening i Angered är ordföranden Kristofer Lundberg just nu suspenderad under tiden som han utreds för att ha visat stöd för terrorklassade palestinska PFLP.

Verständig anser att Vänsterledaren Nooshi Dadgostar dröjde för länge med att markera offentligt mot personerna.

”Vi har skarpt och tydligt agerat i alla de fall där antisemitism förekommit i vårt parti. Vi ser fram emot en dialog med Judiska centralrådet och kommer omgående skicka en inbjudan till samtal”, skriver Dadgostar i en kommentar till TT.