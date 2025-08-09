Nyheter
De blir missionärer i Armenien samtidigt som världshistoria skrivs
”Jag tycker Svenska kyrkan pratar för lite om evangelisation”, säger David Castor
Nikol Pasjinjan, premiärminister i Armenien, visar upp fredsavtalet han precis skrivit under. "Det är svårt att veta hur mycket den här förändringen verkligen kommer att påverka oss", säger David Castor, som precis anlänt till Armenien tillsammans med sin fru Anna-Klara Castor.
TT/Josefin Lilja
Under Donald Trumps vingar har ett historiskt fredsavtal slutits mellan ärkefienderna Armenien och Azerbajdzjan. I samma veva påbörjar David och Anna-Klara Castor sitt uppdrag som missionärer i Armenien, tio år efter att de fann varandra i dejtingprogrammet ”Tro, hopp och kärlek”.