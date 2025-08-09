Nyheter

Församlingen Guds kraft i Sävsjö fick kyrka i gåva

Peo Svensson: Det kändes som ett fantastiskt bönesvar för oss

Sävsjö missionsförsamling har skänkt Missionskyrkan till församlingen Guds kraft. Bilden är från ett tidigare tillfälle då Guds kraft firade gudstjänst i Missionskyrkan.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Trosrörelseförsamlingen Guds kraft i Sävsjö har länge letat efter en ny kyrkolokal. När den lokala missionsförsamlingen inte kände att de kunde ta hand om sin fick Peo Svensson, pastor i Guds kraft, frågan om de ville överta fastigheten.

