Församlingen Guds kraft i Sävsjö fick kyrka i gåva
Peo Svensson: Det kändes som ett fantastiskt bönesvar för oss
Sävsjö missionsförsamling har skänkt Missionskyrkan till församlingen Guds kraft. Bilden är från ett tidigare tillfälle då Guds kraft firade gudstjänst i Missionskyrkan.
Peo Svensson
Trosrörelseförsamlingen Guds kraft i Sävsjö har länge letat efter en ny kyrkolokal. När den lokala missionsförsamlingen inte kände att de kunde ta hand om sin fick Peo Svensson, pastor i Guds kraft, frågan om de ville överta fastigheten.