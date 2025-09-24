Nyheter

Inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens: Är flyg till Kanarieöarna förbjudet? 

Klimatfrågan åter aktuell då Equmeniakyrkan samlas till kyrkokonferens

Samfundet utlyste klimatnödläge - men hur ska medlemmarna omsätta klimatengagemang i praktiken? Det är en av frågorna som tas upp på den kommande konferensen. Bilden är ett montage.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

På fredag inleds Equmeniakyrkans kyrkokonferens, som i år hålls i Stockholm. Förutom beslut, pastorsordination och gudstjänster väntar också en del seminarier, exempelvis om hur samfundet ska gå vidare efter att ha utropat klimatnödläge för tre år sedan. Har enskilda medlemmar ett eget klimatansvar? 

