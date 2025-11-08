Nyheter

Open Doors: Statistiken visar tydligt att kristna förföljs i Nigeria

Efter Trumps utspel att sätta in den amerikanska militären mot förföljelserna har flera försökt tona ned hotbilden mot Nigerias kristna

Situationen för kristna i Nigeria har blivit omdiskuterad efter att Donald Trump hotat med att USA kan gå in militärt om landet inte får ett slut på mördandet av kristna.
Efter att Donald Trump gått ut och hotat med militära ingripanden i Nigeria för att få slut på dödandet av kristna har flera medier ifrågasatt bilden av att kristna ens förföljs. Men Open Doors menar att förföljelsen av kristna är statistiskt klarlagd.

