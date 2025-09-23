Nyheter

Regeringen vill kunna fängsla 13-åringar - fängelsepastorn: Man struntar i vad sakkunniga säger

Fängelsepastorn Olle Jonasson: Man lyssnar inte på kriminologer, man lyssnar inte på någon

Fängelsepastorn Olle Jonasson känner stor indignation över regeringens och Sverigedemokraternas avsikter att sänka straffrättsålderm från 15 år till 13 år.
Regeringen och Sverigedemokraterna vill ändra lagen så att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Förslaget möter massivt motstånd. Fängelsepastor Olle Jonasson bara skakar på huvudet.

