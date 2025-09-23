Nyheter
Regeringen vill kunna fängsla 13-åringar - fängelsepastorn: Man struntar i vad sakkunniga säger
Fängelsepastorn Olle Jonasson: Man lyssnar inte på kriminologer, man lyssnar inte på någon
Fängelsepastorn Olle Jonasson känner stor indignation över regeringens och Sverigedemokraternas avsikter att sänka straffrättsålderm från 15 år till 13 år.
Natanael Gindemo
Regeringen och Sverigedemokraterna vill ändra lagen så att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse. Förslaget möter massivt motstånd. Fängelsepastor Olle Jonasson bara skakar på huvudet.