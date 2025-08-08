Nyheter
Tal på Palestinamanifestation kan ha varit hets mot folkgrupp – fallet tas upp igen
Åklagare återupptar förundersökningen • Talare på Palestinademonstration pekade ut personer med namnet Aron som ”sionister” med oinskränkt makt
Palestinademonstration i Stockholm. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle än det som texten handlar om.
Oscar Olsson/TT
En talare på en Palestinamanifestation pekade i våras ut tre personer med det judiskt klingande förnamnet Aron, med påståenden om att de kunde styra såväl medier som statsministern. Nu kommer hans uttalanden åter att bli granskade för hets mot folkgrupp.