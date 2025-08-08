Nyheter

Tal på Palestina­manifestation kan ha varit hets mot folkgrupp – fallet tas upp igen

Åklagare återupptar förundersökningen • Talare på Palestinademonstration pekade ut personer med namnet Aron som ”sionister” med oinskränkt makt

Palestinademonstration i Stockholm. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle än det som texten handlar om.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

En talare på en Palestina­manifestation pekade i våras ut tre personer med det judiskt klingande förnamnet Aron, med påståenden om att de kunde styra såväl medier som statsministern. Nu kommer hans uttalanden åter att bli granskade för hets mot folkgrupp. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

antisemitism nyheter palestina

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning