I den 65:e episoden av Dagens litteraturpodd pratar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om “The Return of the Russian Leviathan” av Sergei Medvedev och “Det fallna imperiet” av Martin Kragh.

Rysslands invasionskrig i Ukraina har orsakat stor förödelse och skakat om hela världen. Läsarpodden har läst två böcker om det moderna Ryssland, för att försöka förstå den utveckling som har lett hit: The Return of the Russian Leviathan av Sergei Medvedev och Det fallna imperiet av Martin Kragh.

Joel och Patrik diskuterar vilka idéer Putin inspireras av och vilken roll religionen spelar för dagens Ryssland.

Läsarpodden

Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.

