Kristna övervakas genom sina telefoner

Pressen på Kinas kristna blir allt hårdare. Systematisk övervakning pågår och nu vill staten anpassa kristendomen så att den passar in i det kommunistiska partiets värderingar. Men samtidigt som förföljelsen ökar har det blivit lättare för missionärer att ta sig in i landet.

I de kinesiska provinserna Xinjiang och Gansu i västra Kina är majoriteten av befolkningen muslimer. Sedan en tid verkar tjugo evangelister i dessa områden genom ett arbete som koordineras av Back to Jerusalem (BTJ) – en viktig aktör i missionsvärlden. Ljus i Öster har samarbetat med BTJ i ett flertal lyckade projekt de senaste åren och ser med tillförsikt fram emot att från och med nästa år vara med och stötta också denna missionssatsning.

− För de evangelister som sänts ut är situationen utmanande, säger Eugene Bach på organisationen Back to Jerusalem.

Sedan 2019 har kinesiska myndigheter intensifierat förföljelsen av kristna i landet, och övervakningen har blivit så omfattande att direktkontakt med arbetarna i fält i princip är omöjlig. I stället samlas de i grannländer för att rapportera om sina framsteg.

Pastor Amos Yin-Lee, ledare för det underjordiska nätverket, beskriver situationen för kristna i Kina som den värsta på två decennier. Han vittnar om hur myndigheterna har använt pandemin som ursäkt för att öka restriktionerna. Kyrkor har tvingats att stänga eller övergå till onlineverksamhet – som sedan blockerats.

Den kinesiska regeringens mål är tydligt: att göra kristendomen till ett verktyg för politisk kontroll

En avgörande förändring i den kinesiska regeringens hantering av kristendomen är planen på att “sinisera” religionen, vilket i praktiken innebär att anpassa kristendomen till kommunistiska värderingar. Pastor Yin-Lee, som också leder en underjordisk kyrka, berättar om den pågående strategin att förändra kristendomen i Kina.

– Det första steget i planen är att omskola befolkningen gällande kristendomens historia i landet. Numera framställer myndigheterna missionärer som koloniala agenter och betonar nationell lojalitet framför tro.

Det andra steget i planen är att skapa en enhetlig statskontrollerad kyrka. Alla större religioner – buddhism, daoism, islam, katolicism och protestantism – är tänkta att placeras under statens kontroll. De kyrkor som vägrar anpassa sig till denna nya struktur utsätts för räder, böter och fängelsestraff. Kristna förväntas nu svära lojalitet till staten först och främst, och statligt godkända kyrkor måste ersätta korsen med den kinesiska flaggan.

Sedan 2019 har kinesiska myndigheter intensifierat förföljelsen av kristna i landet. Bilden visar kinesiska bibelskolestudenter. (Ljus i Öster)

Slutligen försöker kinesiska myndigheter ändra själva Bibeln. En ny översättning, som anpassas till kommunistiska värderingar, håller på att tas fram. Pastor Yin-Lee varnar för att detta är en del av en större strategi för att utplåna kristendomens kärnvärden och ersätta dem med en statssanktionerad version som stödjer kommunismens mål.

Den kinesiska regeringens mål med siniseringen är tydligt: att göra kristendomen till ett verktyg för politisk kontroll, inte en tro baserad på Jesus Kristus.

Men samtidigt som situationen är värre än någonsin passar Gud på att öppna dörrar. Under de senaste månaderna har Kina öppnat sig på ett sätt som aldrig tidigare skådats, trots ökande förföljelse av kyrkan under de senaste fem åren. Fram till slutet av nästa år kan medborgare från 13 länder, inklusive flera europeiska, besöka Kina utan visum, något som kan innebära lättnader för kyrkans verksamhet då det underlättar för missionärer att ta sig in.

− Detta är en möjlighet för oss och våra partner att nå ut till ännu fler med evangeliet, säger Eugene Bach.

Eugene har träffat Yen See, en kyrkoledare som startat över 40 församlingar trots övervakning och förföljelse. Hans församlingar möts på olika kontor och i fabriker för att undvika upptäckt, och de har börjat sända ut missionärer. Men Yen See medger att det är tufft i och med den ökade förföljelsen.

Ett annat exempel på den ökade förföljelsen är ett tillslag mot en husförsamling, där deltagarna övervakats genom sina telefoner. Flera greps, men en del lyckades fly. En annan husförsamling har haft ledare fängslade i över 18 månader, anklagade för bedrägeri efter att ha samlat in donationer.

Magnus Alphonce, direktor för Ljus i Öster, medger att situationen är tuff för de kristna i Kina, men han önskar också att ännu fler ska nås av Jesu kärlek.

− Gud öppnar hela tiden nya vägar för oss att nå ut med evangeliet och vi fortsätter be för de kristna i Kina, för alla dem som ännu inte kunnat ta del av evangeliet. Vi ber också för landets ledning, säger han.





