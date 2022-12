I år behöver vi tända stjärnorna

Glöm inte att det var när det verkade som om att allt hopp var ute som det tändes en starkt lysande stjärna i fjärran, skriver Kristin Borneling.

Krig, översvämningar, skyhöga elräkningar och kaffet som blivit så dyrt. Trots allt tänds de nu överallt, stjärnorna som ska visa oss vägen fram till jul. Det verkar som vi vägrar att ge upp.

En kollega sa: “Jag brukar inte tända stjärnorna före första advent, men i år var det som om vi behövde det.”

Sitter i bilen på väg hem och äntligen får jag spela min egen jullista på Spotify. Mil efter mil, sång efter sång. “Jul, jul, strålande jul, ser du en värld som gråter?”

Just den här julen, kanske mer än någonsin, behöver vi stå upp för den som blir orättvist behandlad och öppna dörren för någon som är ensam. — Kristin Borneling

Ja, jag tror att han ser oss. Han som allt handlar om dessa dagar som är insvepta i granris, silkespapper, doft av saffran, förväntningar, en del stress och längtan efter ro. Ja, jag vill tro att han ser dig och mig mitt bland allt det där. Jag tror också att han ser en värld som just nu både fryser och kanske är på väg att förlora hoppet.

Vi behöver våga tro att oro och ångest kan ersättas med frid. En frid som rår på den svåraste av tider, en frid som tar sig an oss suckande människobarn, en frid som sänker sig i varje hjärtan där det nu syns armt och mörkt.

Den här julen behöver du och jag göra verklighet av orden i Jobs bok kap 29 och bli den som räddar den fattige som ropar, hjälper den faderlöse, skänker änkan ny glädje, blir de blindas ögon och den lames fötter.

Då kan den mörka decemberskyn fyllas med nya stjärnor som lyser medmänsklighetens ljus rakt in i krigets fasor och in i det hem där man just nu oroar sig för hur man ska kunna köpa mat och julklappar till barnen för pengar som inte finns.

“Jul, jul, strålande jul, kom ge oss hoppet åter.”

Kanske min kollega har rätt? Vi behöver nog de tända stjärnorna mer än någonsin. Varje gång vi tänder vår stjärna i fönstret påminner det oss om att ljuset är starkare än mörkret. Bland alla andra påminnelser i våra kalendrar borde en sådan påminnelse läggas till och sparas som återkommande.

Kanske det känns tröstlöst just nu. Glöm inte att det var när det verkade som om att allt hopp var ute som det tändes en starkt lysande stjärna i fjärran!

Förlora inte hoppet! Det du längtar efter kan faktiskt ske – kanske redan den här julen.