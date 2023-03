Visst finns andliga samband mellan händelser i världen

Replik. Då Ulf Ekman var en de viktigaste förespråkarna för lagbunden sådd-skörd-teologi i Sverige är det önskvärt – nu när han bytt position – att han hjälper till att reda ut bekymren, skriver Mikael Stenhammar.

En pentekostal tro försöker alltid urskilja tecken på Andens verk. Inom klassisk pentekostalism vill man gärna identifiera synliga tecken på att Gud verkar. Andedopet, till exempel, identifieras med tungotal hävdar vissa, andra menar med kärlek. Exemplet är bara ett, men illustrerar hur grundläggande det är för pentekostal tro att försöka läsa tecken på Guds handlande.

Just för att en pentekostal verklighetsförståelse är radikalt öppen för det övernaturliga, och också medveten om en andlig konflikt mellan Gud och ondskan, söker man identifiera andliga samband mellan händelser i världen som inom andra tolkningsparadigm kan se mer alldagliga ut. Att därför lyfta blicken från individens erfarenhet av Anden och ge sig i kast med att profetiskt försöka tolka tecken på Guds handlande med nationer faller sig naturligt i en pentekostalt formad tro.

Men tyvärr omfamnar delar av den pentekostala världen också en förenklad syn på orsak–verkan där bakomliggande andliga lagar och principer blir viktiga förklaringsmodeller. En andlig lag om sådd och skörd används som tankeredskap för att förstå händelser i tiden. En negativ händelse – “skörd” – måste därför ha föregåtts av en dålig “sådd”. Ordspråksboken används för att underbygga en linjär förväntan på Guds handlande. En tro grundad i en logik styrd av andliga lagar förväntar sig därför att ogudaktighet (särskilt de synder vi tycker är värst!) måste leda till en direkt dom – nästan per automatik.

En tro grundad i en logik styrd av andliga lagar förväntar sig därför att ogudaktighet (särskilt de synder vi tycker är värst!) måste leda till en direkt dom – nästan per automatik. — Mikael Stenhammar

Även om många pentekostala troende inte uttryckligen skulle skriva under på en lagbunden orsak–verkan-teologi när den målas upp svart på vitt har man ändå absorberat och lever i ett liknande tolkningssystem på ett mer omedvetet plan. Och ofta är det kriser och omvälvande händelser som leder personer att reagera reflexmässigt utifrån sådana djupt rotade tolkningsmönster.

Ulf Ekmans debattartikel i Dagen, Risken är att vi tror oss vara de enda som vet när och hur Gud dömer, adresserar inte denna problematik utan stannar vid frågan om Gud dömer nu eller vid tidens slut. Då Ekman var en de viktigaste förespråkarna för lagbunden kausalitetsteologi i Sverige är det önskvärt – nu när han bytt position – att han hjälper till att reda ut bekymren.

Jesus konfronterades med en förenklad syn på andliga orsakssamband, till exempel rörande varför vissa drabbas av olyckor och inte andra (se Lukas 13:1–5 och Joh 9:1–3). Det är viktigt att notera att Jesus tydligt motsatte sig en ytlig syn på orsak och verkan. Paulus brottades också med hur vissa i församlingen i Korinth (fel-)läste tecken på hans andliga status (till exempel 2 Kor 10–12). Exemplen visar på att grundproblemet inte är det faktum att det kan finnas andliga samband, inte heller i längtan att urskilja dessa. Kruxet ligger i vilka influenser vi tillåter forma vår tolkning.

Ivriga pentekostaler (som jag) måste påminnas om att vissa saker “händer för att de händer” och att vi ofta får leva med ett mysterium där vi inte kan urskilja sambanden så länge som den “Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter” (Dan 2:28) inte ger ljus. Och alla troende kan behöva påminnas om att när Anden uppenbarar dolda samband är det viktigt att inte förakta profetiorna.

Från min erfarenhet och läsning av Bibeln använder Gud gärna tecken som kräver tro för att urskiljas. Gudsrikestecken är inte självklara utan ofta mer vaga vilket gör oss helt beroende av att ödmjukt lyssna till Anden, Ordet och andra troende – inkluderat de som står utanför våra teologiska bekvämlighetszoner! Det innebär ett risktagande där vi nog aldrig fullt ut kan bevisa en viss tolkning utan alltid är öppna för nytt ljus. I allt krävs tro, både för att vara öppen för andlig kausalitet och för att leva med livets paradoxer när vi bara förstår “till en del” (1 Kor 13:12).

Utöver en förenklad orsak–verkan-logik ser vi också hur delar av global pentekostal kristenhet låter partipolitiska, ekonomiska och nationalistiska perspektiv okritiskt forma ett filter för deras omvärldstolkning. Resultatet blir att det som sägs vara av Anden snarare härstammar från tidsandan eller från sina egna rädslor och behov av kontroll. I USA leder detta som bekant till att vissa pentekostala grupper och profetrörelser tolkar Donald Trump som en ny kung Koresh (Jes 45).

Eftersom “man inte ser de ögon man ser med” är det viktigt att lyssna till kritiska röster utanför sin egen ekokammare som utmanar till biblisk prövning. Vägen till en sund pentekostal tro är inte att tona ner förväntan på Andens verk – som ibland kan upplevas nytt eller främmande – inte heller att tappa öppenheten för profetiska samband.

Det som verkligen behövs är en förändring av den underliggande logik som leder till förenklade tolkningar och obibliska influenser. Engelskans talesätt passar väl in som slutord: The cure for misuse is not disuse but proper use (ungefär: botemedlet mot felaktig användning är inte att sluta använda utan att använda rätt).

[ Fredrik Wenell: Obiblisk världsbild i Världen idag ]