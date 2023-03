När Kurt vann en halv miljon tackade han Gud i direktsändning

Han vann en halv miljon kronor och tackade Gud i direktsändning

Kurt Fosselius, 75 år, om passionen för böcker och vinylskivor, samt ögonblicket när han skrapade fram en halv miljon på Triss i tv.

– Jag brukar aldrig vinna. Det var ledning från ”högre ort”.

Hemmets viktigaste möbel är en bokhylla, om man får tro Kurt Fosselius. I fem rum av sju i villan på 155 kvadratmeter finner man bokhyllor.

– Jag har precis skickat iväg en soffa för att få plats med en till, säger han och brister ut i skratt.

Stort bokintresse

Men så älskar han att läsa och är stolt ägare till drygt 6 000 böcker. Det handlar inte om att samla böcker på hög utan intresset är genuint. Han bokför noga vilka böcker han har läst och gör noteringar om dem. Favoriter är biografier och historieböcker. Intresset för historia väcktes redan när han var barn och han har ett särskilt minne från ett tidigt 60-tal.

– Jag fick en lådkamera av min pappa. Den hade jag med när jag och min far såg på när man lyfte upp delar av Wasa-skeppet nere vid Slussen. Det mesta låg under vatten och man hade pontoner som man lyfte upp skeppet på. Sedan fick det fraktas under vatten till nuvarande plats. Det är inte alla som har bilder på det, säger han nöjt.

Kurt Fosselius. (Privat)

Genom eget intresse har han lärt sig mycket historia och för 25 år sedan fick han jobbet som museivärd i Säter på hembygdsmuseet. Han leder guidade turer runt staden som är känd för att vara rik på historia.

– Folk kommer hit från hela världen. Mitt i stan har vi 23 hus från 1600-talet. Både boningshus och smedjor. Vi har ett litet kapell som är inrett som förr. Där får folk gifta sig. Jag ringer i en klocka så organisten vet när han ska börja spela. Det är väldigt romantiskt. Ingen el. Bara tända ljus, berättar han.

Från mitten av maj till slutet av augusti är det högsäsong. Då har han bråda dagar.

– Museet är öppet sex dagar i veckan. Det är tur att jag är ung och frisk! skojar han med tanke på att han fyller 75.

Äger 2 000 vinylskivor

En annan stor passion i livet är musiken och vinylskivor. Han har en samling om cirka 2 000 vinyler.

– Intresset för musik har jag min mor att tacka för. Som barn tog hon med mig till Filadelfiakyrkan i Stockholm. Vi gick på möten med härliga musikinslag och jag har träffat i stort sett alla stora sångare, utom Einar Ekberg.

Med en växande vinylsamling föddes en längtan att dela med sig av musiken han älskade. Likt en discjockey har han spelat skivor för daglediga på samlingar i olika kyrkor.

– Jag tar med ett gäng skivor och spelar. Jag berättar också om sångaren och dennes liv. Ibland får åhörarna gissa, ibland har jag ett tema, till exempel ”sångare födda i Dalarna”. Jag väljer sådant jag tror är intressant för åhörarna. Det blir väldigt uppskattat.

I sitt yrkesliv har Kurt Fosselius bland annat arbetat som begravningsentreprenör. På 80-talet fick han ett uppdrag i Dalarna och köpte det hus han fortfarande bor kvar i.

[ Han blev utbränd som pastor - vill fortsätta vara en kanal för Gud ]

Miraklet i tv

För några år sedan upptäckte han av en slump ett rör som läckte i väggen.

– Det var en rejäl vattenskada. Man fick riva hela undervåningen och torka med stora fläktar i flera månader. Bastun försvann.

Kostnaderna blev stora, men Kurt Fosselius fick ett mirakel.

– I samma veva köpte jag en trisslott, av en ren händelse. Det visade sig vara tre tv-rutor på den. Då får man komma till tv4 och skrapa under sändning. Jag vann en halv miljon kronor. Jag knäppte mina händer i direktsändning och tackade Gud att jag vunnit.

– Efteråt ringde min kusins fru. Hon hade sett allt och tyckte jag var modig, men jag är van att tacka när jag får något. ”Du är dig lik, precis som du brukar vara. Spontan”, sa hon.

Än i dag är han tacksam över händelsen.

– Jag brukar aldrig vinna. Det var ledning från högre ort.

---

Fakta: Kurt Fosselius

Bor: Säter

Familj: Särbo och tre söner med familjer.

Aktuell: Fyller 75 år den 31 mars.

Bakgrund: Född i Häggvik, Sollentuna. Har arbetat som begravningsentreprenör i Norrköping och Finspång i 24 år. Gjorde sedan ett uppehåll som entreprenör och flyttade ner till Stockholm och jobbade som fastighetsskötare i Citykyrkan. Fick nytt uppdrag som begravningsentreprenör i Dalarna och flyttade dit. På 90-talet ändrade han yrkesbana och började sälja försäkringar.

Har haft stort fackligt engagemang genom åren, samt varit ordförande i hembygdsföreningen.

Kyrkligt engagemang: Tjänstgjort i Svenska kyrkan i 25 år som politiker och kyrkvärd. Har haft biskopens venia, det vill säga tillstånd att predika.

Favoritvinyler med: Einar Ekberg och Jan Sparring.

Favoritsång: Psalm 45: ”Jesus för världen givit sitt liv.” ”Har man lyssnat på den behöver man inget mer. Den säger väldigt mycket.”

Bibelläsning: Följer Bibelsällskapets studieplan.

Intressen: Sjunger i Säters manskör och är ordförande sedan många år tillbaka. Tycker också om att åka husbil.

---