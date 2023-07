Jonas Engström: “Musiken är en mötesplats mellan himmel och jord”

Jonas Engström fyller 50 år och känner stor tacksamhet – men också lite stress.

Gospelprofilen Jonas Engström har mottagit utmärkelser som körledare och låtskrivare. Nu är han även jubilar och fyller 50 år.

– Känns lite stressigt, det är mycket jag vill hinna göra.

På själva födelsedagen har han fest med vännerna. I söndagsgudstjänsten i hemförsamlingen, Lerbergets kyrka, håller han i musiken och bjuder på tårta. Det blir också en försenad körresa till Barcelona, som fick skjutas upp på grund av pandemin. För Dagen berättar han om lite blandade känslor inför att fylla 50.

– Jag känner stor tacksamhet. För min familj och dem jag fått möta inom musiken. Jag har fått vara med om mycket. Sedan känns det lite stressigt, det är mycket jag vill hinna göra.

Jonas Engström tilldelades förra året priset som ”Årets Körledare 2022″ av Föreningen Sveriges Körledares och Rosenborg Gehrmans stiftelse. 2019 utsågs han till Utbultstipendiat som låtskrivare, för ”texter och melodier som tillsammans utgör hoppets fyrbåk.” Han är känd för att genom körmusiken skapa en mötesplats för människor med olika bakgrund.

– Jag har en stark tro på den gemensamma sångens kraft där alla röster behövs.

Olika röster och uttryck tillför en spännande dynamik. Faktum är att minst två olika toner behövs för att skapa ett ackord, säger han.

Jonas Engström är uppvuxen med musik och genom Glimåkra gospelutbildning hittade han sin egen tro. Han var 15 år när han kom i kontakt med den afroamerikanska gospelmusiken. Han beskriver det som en aha-upplevelse. Han berördes av texterna som skildrade både kamp och glädje.

– Här rymdes hela livet. Jag kände att allt föll på plats. Kroppen fick vara med i uttrycket och jag visste direkt att det här vill jag göra till mitt liv.

Gospelmusiken handlar, precis som bluesen, mycket om storytelling, fortsätter han.

– Men i gospelmusikens dna finns alltid hoppet – ”goda nyheter i dåliga tider”. Musiken är en mötesplats mellan himmel och jord. Den tar vid där orden tar slut och låter oss ana något större.

Jonas Engström vill bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. (Soulful Music)

Han berättar att han, trots framgångarna, emellanåt tvivlar på sin förmåga och känner sig otillräcklig.

– Man får försöka fortsätta att tro på det man gör även om man brottas med tankar att det man gör inte är tillräckligt bra. Man kan inte vänta tills allt är ”perfekt” och får låta bli att jämföra sig med andra.

Projekt han jobbar med nu är, bland andra, förberedelser för Helsingborg världskör där 100 sångare med 20 språk möts och sjunger tillsammans. Han är också delaktig i projektet ”Break-the-silence”, där man genom musiken vill bryta tystnaden kring psykisk ohälsa bland unga.

– Många unga har aldrig fått hjälp att hitta sin röst tillsammans med andra. I den gemensamma sången tränar vi oss i delaktighet, samspel och tillit till varandra, framtiden, oss själva och kroppen som är vårt instrument.

Han tänker att de flesta människor är musikaliska och ger ett exempel på hur han menar:

– De flesta vet vilka artister de gillar och man har sin egen spellista. Det är olyckligt om vissa färdigheter får definiera vem som ska kallas musikalisk, säger han.

I augusti under Stockholm Gospelkör Festival är han med och håller i en inspirationsdag under namnet ”Pay it forward”.

– Körledare från Sverige, Europa och USA träffas och delar erfarenheter och tips om hur gospelmusiken kan bli en kraft till förändring i våra egna liv och i samhället. Personligen känns det roligt att återvända till Kulturhuset och Sergels torg i Stockholm, där mycket kring gospel började för mig. Ett tillfälle att få ge vidare något av allt det jag fått.

---

Fakta: Jonas Engström

Familj: Frun Emelie och tre barn.

Bor: Lerberget utanför Helsingborg.

Aktuell: Fyller 50 år den 15 juli.

Firar: Fest med vänner, körresa till Barcelona och bjuder på musik och tårta i hemförsamlingen.

Gör: Är körledare, föreläsare och låtskrivare.

Idé han jobbar med: Ett notmaterial kring gospel och delaktighet i gudstjänsten.

”Musik har unik förmåga att samla människor, skapa delaktighet och sända ut.”

Intressen: Musiken och trädgården. ”Det är skönt att också jobba praktiskt med händerna. Det handlar mer om att följa och guida än att tvinga fram att växterna växer.

Förebilder inom gospelmusiken: Kirk Franklin och Per-Erik Hallin, men även körledare som Gunnar Eriksson.

Favoritbibelställe: Luk 4:16-21

---