Till minne av Tage Hjerpe

Tage Hjerpe avled vid 84 års ålder den 30 maj i Stockholm. Närmast sörjande är hustrun Harriet och barnen Tord, Annette och Therese med familjer.

Tage föddes 1937 i Norra Ängby, Bromma, som yngst av tre syskon. Vid tre års ålder när familjen var på badutflykt vid Kyrksjön försvann plötsligt Tage. Oro uppstod på badbryggan. Ett litet huvud dök upp mellan gräs och gungfly vid bryggkanten. Det var Tage. Han drogs upp av Signe Bölling, en vän till familjen, och räddades till livet.

Han träffade sin blivande fru Harriet i Pingstkyrkan i Bromma på 1950-talet. Där var de engagerade i församlingslivet med bland annat musik och sång. Tage och Harriet gifte sig 1958 och bosatte sig i Hässelby gård. Tage lade ned ett stort intresse under många år med att vara ansvarig för söndagsskolarbete i Grimsta i Vällingby. Han arbetade under 1960-talet som planerare vid olika byggföretag och prövade under en tid att vara fastighetsmäklare i Skåne. Harriet och Tage hade en tid en klädbutik i Stockholms innerstad.

Familjen byggde ett eget hem i Nälsta i Vällingby, där barnen växte upp. Tage utbildade sig vidare till målarmästare och startade eget företag med ett dussintal anställda. Han övergick senare till att arbeta ensam i företaget. Under en tid på 1990-talet deltog han i en vänskapsförening som arbetade med bistånd Etiopien. Arbetet som var ideellt gick bland annat ut på att utveckla och utrusta en by som behövde hjälp med vattenförsörjning, anlägga en väg från och till byn samt att förbättra skolans lokaler.

Tyvärr drabbades Tage av en stroke i början av pensionstiden. Han fick därefter svårigheter att gå. Han blev också påverkad av en yrkesskada i målerijobbet vilket ledde till en försämrad rörelseförmåga. Tage var dock alltid glad till sitt sätt, positiv, kärleksfull och omtänksam. Familjen har betytt mycket för honom. Tron på Gud har givit honom styrka, glädje, hopp och goda vänners gemenskap. Tage lämnar ett stort tomrum i våra hjärtan och vi tänker med värme på livräddaren vid Kyrksjön, Signe Bölling, som gav oss Tage åter och att han senare fick leva ett meningsfullt liv.