Kristen musikexplosion bland amerikanska unga

Kristna artister i USA upplever ett aldrig tidigare skådat intresse för sin musik. Antalet streams på Spotify har de senaste fem åren ökat med 60 procent och lyssnarskaran är markant yngre.

För första gången på mer än ett decennium återfinns två CCM-artister samtidigt på den prestigefyllda listan Billboard Hot 100. CCM står för Contemporary Christian Music och är ett samlingsbegrepp för kristen populärmusik. Etiketten spänner över en rad olika genrer, men där musiken har det gemensamt att den strävar efter att framföra ett kristet budskap.

Att musik med kristet budskap tycks hetare någonsin uppmärksammas av Billboard men även en rad amerikanska nyhetsförmedlare rapporterar om ett genombrott. Holly Zabka leder Provident, bolaget Sonys avdelning för kristen musik. Hon har arbetat 25 år med genren och uttrycker hon stor entusiasm över det hon nu ser.

Frank Forrest började spela profan pop, men bytte sedan spår. ”Efter att jag börjat göra kristen musik och lovsjunga Honom känns det som luft om jag skulle gå tillbaka och göra popmusik”, säger han till Christian Post. The Media Collective

– Detta är den mest spännande tiden att vara i den kristna musiken. Jag tror inte att vi någonsin upplevt en period där vi haft så många möjligheter, säger Holly Zabka till nyhetssajten NPR.

Två spjutspetsar

Två av artisterna som i högsta grad bidragit till framgångarna är Forrest Frank och Brandon Lake. Franks Your Way's Better och Lakes Hard Fought Hallelujah har i tio veckor legat samtidigt på Billboard Hot 100 där de slagit sig in bland de profana artisterna. Det har inte hänt sedan 2014 att två profilerat kristna artister legat samtidigt på denna topplista. Den gången var det Carrie Underwood med Something in the Water och Craig Wayne Boyd med The Old Rugged Cross, men de trillade snabbt ur.

När Lauren Daigle 2018 slog igenom med sin monsterhit You Say placerade hon sig också på Billboard Hot 100, men hon förblev en ensam ljuspunkt bland kristna röster. Fram tills nu.

Lauren Daigle är en av föregångarna som tagit musik om tro utanför kyrkan. Justin Higuchi

– Lakes och Franks färska framgångar är imponerande och signalerar att framtida skifte, speciellt om tar i beaktande hur de har förfinat sina sociala plattformar och engagerat en yngre publik, säger Xander Zellner, senior analytiker av musikdata hos Billboard.

Allt fler yngre lyssnare

Hans iakttagelser bekräftas av Jaime Marconette, vice ordförande vid företaget Luminate som sysslar med att analysera statistik från underhållningsbranschen. För ganska precis ett år sedan noterade han uppgången för CCM-artisterna och Marconette menar att den kristna musikbranschen följer samma utveckling som countrymusiken. Det betyder i klartext att en äldre traditionell skivköpare ersätts av en yngre publik som konsumerar musik via streamingplattformar och sociala medier, exempelvis Spotify och Tiktok.

Sedan 2021 har millenniegenerationens andel av lyssnandet på CCM-musik ökat från 39 till 45 procent och ser ut att kunna stiga ytterligare, enligt Holly Zabka.

Jaime Marconette konstaterar att CCM-artisterna nu är större än så kallad världsmusik, en genre som bland annat om fattar K-pop och afrobeats.

– Vi har aldrig sett detta förut, säger Marconette till nyhetssajten NPR.

En förklaring som ges är förändrade marknadsstrategier. Skivbolagen jobbar mindre med att få radiospelningar och sälja fysiska skivor och lägger i stället mer krut på lyssning via digitala plattformar och marknadsföring i sociala medier.

Brandon Lake har nått mångmiljonstreaming med ”Hard Fought Hallelujah”. som legat 20 veckor på Billboard Hot 100. Instagram

Satsar mer på streaming

Hela CCM-kollektivet verkar nu lägga om sina strategier för att musiken ska bli mera streamingvänlig. I stället för att samla på sig material för ett helt album släpper artisterna i dag låtar en och en i form av singlar via olika streamingtjänster. Först senare kanske materialet samlas ihop och ges ut i albumform. Ett arbetssätt som Michael W Smith bekräftade när Dagen intervjuade honom i samband med hans konsert i Filadelfia, Stockholm, i maj.

Både Forrest Frank och Brandon Lake är två lysande exempel på artister som vet hur man kommunicerar effektivt med sina fans via sociala kanaler. Exempelvis postar Brandon Lake nästan dagligen med sina 2,8 miljoner följare på Instagram. Låtskrivaren och församlingsmusikern Josh Langhoff tror att kanaler som Tiktok kan bli ett framtida verktyg för massevangelisation.

Många kristna i ”America Idol”

Carrie Underwood sitter numera i juryn för ”American Idol”. Wikimedia

Ytterligare ett tydligt tecken på att musik med kristna texter flyttat fram sina positioner är den påskspecial som tv-showen American Idol lät sända i våras. Det tre timmar långa programmet hade fått rubriken Songs of Faith och innehöll gospel och lovsånger som framfördes av både de tävlande och jurymedlemmarna Carrie Underwood, Luke Bryan och Lionel Richie samt gästartisten CeCe Winans.

Luke Bryan berättar för Christian Post att deltagarna i årets upplaga varit mer öppna med sin andlighet och kristna tro än de tävlande har gjort på många år.

– Och det har varit verkligen, verkligen speciellt att se, säger Bryan till tidningen.

Men framgångarna handlar inte bara om tv-exponering och marknadsföring. Branschfolket talar om ytterligare två faktorer – kvaliteten på musik och texternas hoppfulla innehåll. Holly Zabka från Sony menar att den tid är förbi när kristna artister i fråga om låtskrivande bara var en blek kopia av sina profana motsvarigheter.

– Nu rör de sig självklart på samma nivå som alla andra artister i världen, säger Holly Zabka.

Alex Warrens låt ”Ordinary” har legat 20 veckor på Billboard Hot 100. Wikimedia

Detta konstaterande gör att hon och hennes kollegor nu känner frimodighet att flytta gränserna och inta nya områden för musik med kristet budskap.

Upplyftande innehåll

Holly Zabka ser också musikens hoppfulla budskap som en betydelsefulla förklaring till det ökande intresset bland unga människor, nämligen att sångernas unika innehåll skiljer sig från det som populärkulturen i stort har att erbjuda.

– Det är så många ungdomar som kämpar med depression och det som de finner i den kristna musiken är ett annat sätt att hantera saker som ger dem en större mening i det de går igenom, förklarar hon.

Holly Zabka ger två exempel på sådana betydelsefylla sånger – Brandon Lakes Daddy's dna och Lauren Daigles Thank God I Do.

– De flesta sånger gör dig deprimerad och tynger ditt känsloliv. Kristen musik gör motsatsen, säger Tiktok-profilen Joe Navarro.

Fotnot: Här kan du lyssna på några av låtarna som bidragit till CCM-artisternas streaminglyft.