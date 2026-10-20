Junia | En del av Dagen
Att vara kristen handlar inte om att ha en Gud som befriar oss från smärta och lidande, skriver Angeline Leetmaa.
Diana Simumpande
Det känns som att Gud inte hör bön
Angeline Leetmaa: Detta kan lära oss något
Jag är kristen och tror verkligen att Gud hör och svarar på bön. Jag har varit med om det flera gånger. Men samtidigt blir jag så förvirrad när jag ber och ingenting händer, eller när det händer saker som jag verkligen inte förstår. Det verkar många gånger som att Gud varken hör eller ser. Hur kan man förstå eller hantera det?