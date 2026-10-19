Junia | En del av Dagen
Carina Nunstedts man Anders Nunstedt gick bort för fem år sedan.
Frida Funemyr, Privat
”Efter 26 år som par till att plötsligt leva själv – en fruktansvärd omställning”
Författaren och förläggaren Carina Nunstedt om sin ofrivilliga ensamhet efter att ha mist sin man
Efter 26 år tillsammans förändrades livet över en natt när författaren och förläggaren Carina Nunstedts man gick bort. I dag har hon lärt sig att hantera ensamheten, men sorgen och saknaden kan fortfarande slå till när hon minst anar det. För JUNIA berättar hon om den svåra omställningen och om hur hon hittade tillbaka till en tryggare tillvaro på egen hand.