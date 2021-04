Martin Scorsese gör serie om kristendomens ursprung

Regissörerna och manusförfattarna Martin Scorsese och Paul Schrader har skapat flera storfilmer ihop, bland annat den kontroversiella “The Last Temptation of Christ” från 1988. Nu jobbar de ihop igen.

I en intervju i The New Yorker berättar Paul Schrader om duons planer att göra en serie om kristendomens ursprung. Serien ska heta “The Apostles and Apocrypha” och är en dramatisering av apokryferna och apostlarna. “Många människor känner till Nya testamentet, men ingen vet något om apokryferna. Under det första århundradet fanns inget Nya testamentet, det fanns bara berättelser. Vissa var sanna, andra inte. Vissa var förfalskade”, säger Schrader i intervjun.

Både Scorsese och Schrader har tidigare tagit sig an religiösa teman. Båda två har också kristna rötter. Som liten ville Martin Scorsese bli katolsk präst, men bytte senare ut det katolska seminariet mot konststudier vid New York University. 2016 kom Scorseses film “Silence” om två portugisiska jesuiter på missionsuppdrag i Japan under 1600-talet.

Paul Schrader växte upp i en kalvinistisk familj i Michigan och i sina filmer bearbetar han ofta teman som självuppoffring och skuld. Hans film “First Reformed” från 2017 porträtterar en präst som kämpar med sin tro.

När den nya serien “The Apostles and Apocrypha” kommer att spelas in och sändas eller vilka skådespelare som kommer att medverka är ännu inte officiellt.

---

Fakta: Apokryferna

Apokryferna är de texter som är ungefär samtida med Bibelns böcker och som ofta blivit lästa och använda i samma kretsar. Men av olika orsaker har de antingen inte fått samma kanoniska status som bibelböckerna eller rent av blivit förklarade som heretiska av den tidiga kyrkan.

---