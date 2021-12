”Utan kyrkan vet jag inte var jag hade hamnat - den var mitt allt”

WEB_INRIKES STOCKHOLM 20211215 David Lagercrantz, Marika Carlsson, Carola Häggkvist, Grynet Molvig och Per Andersson under pressträffen för SVT:s populära underhållningsprogram "Stjärnorna på slottet". Foto: Duygu Getiren / TT kod 12080 (Duygu Getiren/TT/TT NYHETSBYRÅN)

I årets säsong av SVT:s långkörare “Stjärnorna på slottet” medverkar både komikern Marika Carlsson och Carola – två personer som är vana att prata offentligt om kristen tro – fast från lite olika håll.

Under en vecka i somras befann sig Marika Carlsson, Carola Häggkvist, David Lagercrantz, Per Andersson och Grynet Molvig på Bäckaskog slott utanför Kristianstad för att dela sina livsberättelser med varandra. Resultatet får tv-tittarna nu se fem lördagar framöver.

Först ut är komikern Marika Carlsson, vars program sänds 1 januari. Bland annat berättar hon om sin dramatiska start i livet; om hur hon föddes i Etiopien 1973 mitt under svältkatastrofen och hur två svenska biståndsarbetare hittade henne, övergiven i ett dike. De uppskattade henne till 10 månader, men hon var undernärd och vägde bara två kilo.

– I efterhand har en av dem – Erna – berättat att hon tittade på mig och kände “hon är pure gold” säger Marika i programmet och kan inte hålla tårarna tillbaka.

Lite senare adopterades Marika av en svensk familj som var med i pingstkyrkan. Hon växte upp i “en religiös värld där Gud älskade alla”, vilket krockade med den brutala verklighet av mobbning och rasism som hon mötte i skolan.

– I kyrkan fanns en okunnighet kring hur världen utanför såg ut och en naivitet kring att “hudfärg inte spelar någon roll”, berättar Marika Carlsson för Dagen.

Hon minns söndagsskolan i Mariannelund där man använda en kollektbössa med en svart nickedocka.

– Det slår mig nu att det var den enda svarta personen som jag kunde identifiera mig med. Det fanns ju inga andra svarta dockor på den tiden.

Utan kyrkan vet jag inte var jag hade hamnat. Kyrkan var mitt allt. Det var där jag kunde vara mig själv, där jag fick vänner. — Marika Carlsson

I kyrkan fick Marika ofta höra att hon var söt, men i efterhand kan hon uppleva att hennes ursprung exotifierades. Samtidigt säger hon att kyrkan blev hennes räddning.

– Utan kyrkan vet jag inte var jag hade hamnat. Kyrkan var mitt allt. Det var där jag kunde vara mig själv, där jag fick vänner.

I “Stjärnorna på slottet” berättar Marika Carlsson för gruppen att hon gick “all in” när det gällde den kristna tron; hon evangeliserade på gator och torg och predikade Guds ord. För Carola, som sitter bredvid, kommer detta som en överraskning.

– Wow, är det sant? kommenterar hon.

När Dagen möter Carola på presskonferensen utvecklar hon sina tankar.

– Det är ett starkt öppningsprogram med Marikas historia och det var intressant att höra om hennes resa i tron. Jag förstår att det blev svårt att vara kvar i kyrkan. Hon ifrågasatte dogmerna eftersom hon ville leva med en kvinna. Jag har själv gått igenom massa olika saker och kan också känna mig tilltufsad kring hur vi kristna kan behandla varandra. Samtidigt är ju ingen perfekt, och jag är fortfarande så förälskad i Gud, så förälskad i Jesus, han är den jag har. Jag är så tacksam för det.

Kunde du och Marika prata om tro i programmet?

– Ja, hon var intresserad och ville nog veta hur bubblan jag kan vara kvar i kyrkan. Men vi får nog prata mer om det off stage. Vi ska ha en återträff hemma hos mig, så kanske får vi möjlighet att prata om det då, säger Carola och tillägger snabbt:

– Men sådant är ingenting jag planerar. Det får den helige Anden leda i så fall. Det är roligt att connecta med andra stjärnor och prata om tro, men jag känner ändå att min främsta uppgift är att förvalta mitt syfte, mitt purpose. Det får bli ett vittnesbörd i sig.

För Dagen berättar Marika Carlsson att hon i dag inte har någon relation till kyrkan eller tron. Men hon uppskattar samtalen och nämner särskilt Carolas respektfulla sätt att tala om tro.

– Jag tror att många har en felaktig bild av Carola. Hon har en otrolig respekt för andra människors tro och skulle till exempel aldrig få för sig att försöka frälsa mig.

– Sedan är hon inte rädd för att ta plats med sin egen tro, vilket jag uppskattar.

WEB_INRIKES Författaren David Lagerkrantz inspireras av den stora Kristusberättelsen, säger han till Dagen. (Duygu Getiren/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Författaren David Lagercrantz, som också medverkar i årets säsong av “Stjärnorna på slottet” säger till Dagen att även han har ett stort intresse för frågor om tro och religion. Direkt efter gymnasiet läste han religionsvetenskap vid universitetet.

– Jag hade en känsla att jag ville syssla med de stora frågorna, jag ville bli en intellektuell på allvar. Inför religionen har jag alltid känt en dubbelhet: både en stark dragning och en ilska. Ilskan bottnar i den irrationalitet som finns i religionen och som jag tror gör många människor illa.

– Sedan är jag tjusad av den största berättelsen av dem alla: Kristusberättelsen. Den har absolut influerat mitt eget skrivande och jag drömmer om att skriva något liknande. Ska man skriva bra ska man uppfinna nytt men också återvinna de här stora berättelserna.

[ Carola berättar om mörka tiden ]

Carola Häggkvist program sänds 8 januari. I det berättar hon bland annat om den mörka tiden då hon skulle göra internationell karriär men satt fast i ett avtal hon egentligen aldrig ville skriva under.

– Det var till och med en präst som sa att jag skulle skriva på kontraktet eftersom jag skulle få chans att evangelisera internationellt, men jag kände att det var fel tajming.

– I det läget hade jag behövt göra en lovsångsplatta, och jag hade behövt mer skinn på näsan. Jag ville inte sjunga om vad som helst, jag ville inte känna mig ägd. Mitt namn Carola betyder “free woman, song of joy”. Min uppgift är att göra “song of joy”, inte “to make money for the rich”.

Carola säger att hon är nöjd med sin medverkan i "Stjärnorna på slottet". Hon berättar om den öppna och lyssnande gemenskapen som gjorde att alla deltagare kunde dela med sig av sina livsberättelser.

Carola säger att hon är nöjd med sin medverkan i “Stjärnorna på slottet”. Hon berättar om den öppna och lyssnande gemenskapen som gjorde att alla deltagare kunde dela med sig av sina livsberättelser.

– Men jag insåg också att det inte är möjligt att få ihop allt som hänt under mina decennier som artist under en timme. Men det kanske vi i stället kan göra 2023 i stället. Jag har en dokumentär i flera delar på gång.

Fakta: Stjärnorna på slottet

“Stjärnorna på slottet” är en svensk tv-serie som sändes första gången 2006. I årets säsong medverkar förutom Carola, komikern och skådespelaren Per Andersson, ståuppkomikern Marika Carlsson, skådespelaren Grynet Molvig och författaren David Lagercrantz.

De möts på Bäckaskog slott utanför Kristianstad för att prata om sina liv. Stjärnkocken Tareq Taylor ansvarar för menyn under dagarna.

