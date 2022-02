Bortglömda sånger presenteras på skivan ”Frälst”

Efter år av idogt grävande i loppisarnas skivbackar ser musiknördarna Stefan Kéry och Emil Karlsson äntligen ljuset i tunneln på ett mastodontprojekt som kretsar kring kristen musik, i huvudsak från 1970-talet. Den 18 februari släpper de dubbel-lp:n “Frälst” och en månad senare lanseras albumet i Nordamerika och Japan.

Att musiken skulle återutges på vinyl var aldrig ens en fråga. Det var självklart. Plattan Frälst – Swedish Christian Groves 1969-1979 som det fullständiga namnet lyder innehåller 21 låtar, alla tidigare utgivna i vinylformatet. Musikstilarna är skiftande men högst tidstypiska. Textmässigt är det Jesusrock utan någon som helst blygsel beträffande övertygelse. Här samsas inspelningar av Siw Sjöberg, Mission Possible och Kyrkans Ungdom i Osby med betydligt mer namnkunniga akter som Ingamay Hörnberg, New Creation och The Vergers. Tomas Ernvik och hans psykedeliska bluesband Vatten har en alldeles särskild roll i projektet, men mer om det senare.

Men vilka är då dessa entusiaster som ligger bakom projektet? Tro´t om ni vill, men ingen av dem har någon kristen bakgrund. Stockholmaren Stefan Kéry är född 1963 och har jobbat i musikbranschen större delen av sitt yrkesliv. Sedan slutet av 1980-talet driver han skivbolaget Subliminal Sounds. Ungefär samtidigt föddes Emil Karlsson. Trots sin relativa ungdom har han alltid älskat 60- och 70-talsmusik och är sedan länge en flitig skivletare i begagnatbutikerna.

– Jag hörde Vatten och New Creation och då började jag inkludera de kristna backarna när jag letade skivor på loppis, berättar Emil.

Stefan delar samma fascination för musik från den eran, särskilt så kallad psykedelisk musik.

– Jag upptäckte Jesusrock från Nordamerika och det var helt fantastiskt. Det sprängde topplocket helt enkelt, minns Stefan.

– Infallsvinkeln och texterna rimmade så fantastiskt med det psykedeliska. Det tog kristna musiker fasta på även i Sverige men det hade jag inte upptäckt då.

Redan under 1970-talet letade Stefan gamla vinylskivor, men den kristna genrens potential gick inte upp för honom förrän i början av 1990-talet när han ramlade på Tomas Ernvik och hans grupp Vatten. Plötsligt insåg Stefan att de svenska artisterna i genren kunde nå samma höjder som sin amerikanska motsvarighet.

– Jag kontaktade skivbolaget Proprius som gav ut Vatten. De hade massor av exemplar kvar. Under några år köpte jag upp hela deras lager och distribuerade det. Tungt vatten blev en legendarisk skiva för samlare över hela världen, förklarar Stefan.

Vatten. Kristen rockgrupp/bluesband. (Pressbild)

Det måste finnas mer, tänkte han, och i och med upptäckten av Tungt vatten insåg han “Nu måste jag gräva djupare”. När den norska samlingsskivan Lukk Opp Kirkens Dører – A Selection Of Norwegian Christian Jazz, Psych, Funk & Folk 1970-1980 kom ut 2011 såldes den av Stefans bolag.

2019 ringde Stefan upp Emil som tillsammans med sin svåger Fredrik Oskarsson skissade på en samlingsskiva med bortglömda kristna låtar från 1960- och 70-talen. Stefan föreslog ett samarbete och på den vägen är det.

Både Stefan och Emil häpnar över att de kristna banden från den här eran som vågade sticka ut med sin musik blivit så bortglömda. De fick inte ens mycket strålkastarljus när det begav sig. Trots att den var samtida med den svenska proggrörelsen är det blott den senare som framställts och hyllats i medierna. Stefan vet för bakom kulisserna har han varit en starkt bidragande orsak till att proggmusiken gått en ny vår till mötes, bland annat genom omfattande efterforskning och dokumentationer i form av skivor, föredrag, film och festivaler med mera. Kanske kan “Frälst” bli början på en liknande renässans för den tidiga Jesusrocken.

– Det är som att man haft förutfattade meningar att musiken inte skulle ha varit så bra som den är, reflekterar Emil och tillägger att han och Stefan försökt förmedla musiken ur ett oberoende, neutralt perspektiv.

Siw Sjöberg, skivomslag. (Pressbild)

Stefan konstaterar att artisterna är inte bara frälsta i kristen bemärkelse, de är också “frälsta i musiken”.

– Det finns en otrolig musikalisk bredd. Det är starka musikaliska uttryck och starka texter också, men musiken har varit det bärande, anser Stefan.

– Budskapen är inte så dumma heller, vem vill inte ha kärlek, fred och frihet, inflikar Emil.

Gemensamt konstaterar vi att sekulariseringen säkert gjort sitt till för att tränga ut dessa Jesuslåtar. Stefan minns hur hans lärarinna satt vid orgeln i klassrummet och ledde psalmer på morgnarna under hans första skolår. När Emil växte upp på 1990-talet var sådana inslag för länge sedan borta.

I den profana skivbranschen pumpades ep-skivor ut i tusental. Dessa så kallade singlar innehöll en låt på framsidan och en låt på baksidan, ibland två per sida. Bland kristna musikutövare var trenden densamma. Att gå via skivbolag var inte att tänka på för de flesta, så körer, församlingar, enskilda kristna sångare och grupper valde att göra så kallade custompressningar. Det gick till så att man anlitade en inspelningsstudio, exempelvis Cymbalstudion i Floda eller Falks studio i Eksjö, som skötte inspelningen och lät trycka upp skivorna, varpå beställarna själva skötte försäljningen.

– Det var inte så lätt som nu att spela in musik. Man behövde verkligen brinna för det. Beställarna gav ut sina skivor själva, men på etiketten kunde det ändå stå Cymbal eller Falks för det kändes bra att där stod ett skivbolagsnamn. Internt kallas de för “custom labels”. Det såg mer professionellt då, förklarar Stefan.

Vad var det då som Stefan och Emil letade efter under sin musikaliska upptäcktsresa?

– Vi sökte det frisläppta musikaliska uttrycket. Det måste inte handla om något tekniskt eller musikaliskt kunnande hos instrumentalisterna. Det kan vara otroligt amatörmässigt och primitivt eller fullfjädrat professionellt, berättar Stefan.

En passus i skivans booklet beskriver målande hur omständigheterna såg ut för musiker när dessa låtar kom till: “Kyrkan uppmuntrade och stöttade alla oavsett deras musikaliska förmåga och var också kapabel att fostra många musikaliska talanger”. Stefan fortsätter sin förklaring:

– Vi lyssnade med öppna öron efter det fria uttrycket. Ju mer man lyssnar på musik och har tillgodogjort sig musiklyssnande får man ännu mer öppna öron. Och där brukar vi vara ganska samstämmiga, Emil och jag. Vi har inte haft någon kontrovers om vilka låtar som ska med på skivan.

Emil nickar instämmande.

Båda är angelägna att skivprojektet ska berätta historien om en musikkultur som helt oförtjänt förpassats till loppisarnas reabackar. I alla fall om du frågar Stefan och Emil.

Hela vårt samtal andas “upprättelse” och “revansch” även om just de orden aldrig uttalas. I texthäftet som medföljer dubbel-lp:n skriver de om de medverkande musikerna: “Precis som mannen de lovprisade var mycket av deras musik missförstådd när det begav sig. Men för en ny generation lyssnare, oavsett om de söker frälsning eller själfullhet, blir kanske de här spåren ett evangelium som äntligen når de sant troende “.

– Vi har velat ge en röst åt dem som är verksamma på plattan och därför har vi gjort en rejäl booklet med intervjuer med musikerna. Texterna är på engelska för det är ett så pass stort intresse. Att göra den dubbelspråkig skulle ha gjort den väldigt dyr, förklarar Stefan.

Blott tre av de 21 låtarna på skivan är på engelska och man kan därför förvånas över att skivan även kommer att lanseras internationellt. Men Stefan är övertygad om att det finns ett intresse som sträcker sig bortom orden och att andemeningen kan nå fram även om man inte behärskar språket. Han har själv ägnat åtskilligt med tid åt att gräva efter experimentell, psykedelisk musik från hela världen och för varje ny upptäckt har han satt en flagga på sin jordglob. Han har hittat musik från Turkiet, från delar av Asien och Afrika.

– Den fanns överallt, experimentlustan. Letar man så får man lära sig att lyssna på saker där man inte förstår vad de sjunger om. Det finns en grupp människor, och den fylls på hela tiden, som öppnat sina öron för musik på ett annat sätt. Där rösten är mer än bara ett instrument. Så ser jag på mitt lyssnande, berättar Stefan.

Emil har sin egen förklaring:

– Jag är ute efter den kreativa musiken, säger han.

Förutom vinylen lanseras även en digital utgåva. Den innehåller inte exakt samma material på grund av att några låtar inte gick att licensiera för digital utgivning. Å andra sidan bjuder digitalversionen på massor med extramaterial. Vinylen kommer att tryckas upp i 1 000 exemplar och ges ut av Stefans skivbolag Subliminal Sounds. Någon cd-version är inte aktuell i dagsläget på grund av musiklyssnarnas nuvarande ointresse för det mediet.

– Det är skillnad mot hur skivor sålde när den tidens artister släppte sina skivor. Det kunde ju vara 30 000 exemplar. Han är min sång och min glädje med Pelle Karlsson sägs ha sålt uppemot en halv miljon exemplar, påminner Emil.

– Men inte de här banden, förtydligar Stefan. Ingamay Hörnberg är väl den som är störst rent försäljningsmässigt av dem vi har med här.

Kärlekens sång heter hennes bidrag och är en cover på brittiska sångerskan Lesley Duncans Lovesong som tolkats av både David Bowie och Elton John. Den svenska texten är skriven av Beppe Wolgers.

Att få fatt på banden från originalinspelningarna har varit nästintill omöjligt, men Stefan och Emil försäkrar att ljudet blir fullgott om man har en riktigt bra vinylskiva att utgå ifrån.

– Vi har haft en av Sveriges duktigaste mastertekniker och resultatet blir väldigt bra. Låtarna har remastrats på bästa sätt så att det varma vinylsoundet kommer fram, säger Stefan.

Vilken är er personliga favorit på “Frälst”-skivan?

– Jag är nog mest inne på Dunkersgruppen. Herre låt mig förstå är nog min favorit. Just i dag i alla fall. The Vergers Se dig för också, säger Emil.

Dunkersgruppen "Popatoriet - världens ljus", skivomslag. (Pressbild)

– Svårt att säga när det är så många olika musikgenrer. Men jag säger Du kämpar med Vatten, för hade jag inte hört den i slutet av 1980-talet så hade det tagit mycket längre tid för mig att komma in i det här. Den ligger där som en hörnsten, konstaterar Stefan.

The Vergers (kyrkotjänarna), skivomslag. (Pressbild)

Hur tycker ni att de här banden och artisterna står sig i jämförelse med sina profana motsvarigheter från den tiden?

– Det som utmärker sig jämfört med de profana banden från samma tid är så klart kören och stämmorna som användes i gospeln. Det är snyggt och livfullt med dynamik och harmoni i körsången. Det finns även ett mod bland de kristna ungdomarna som inte alltid förknippas med profana musiker och det gillar jag. Hellre lite fel än fegt, då blir det som bäst, förklarar Emil. och utvecklar:

– Det är nog så att det är mer avslappnat när inte musikerna i sig själva är det som var i fokus främst. Det viktigaste var att förmedla budskapet. Det var en stark närvaro som märks i musiken. Det känns genuint, man hör kärleken och glädjen i dessa inspelningar.

Stefan är mer kort och koncis i sitt omdöme:

– De höll världsklass!

---

Fakta: Artisterna på “Frälst”-albumet

Dubbel-lp:n innehåller 21 spår. Två grupper medverkar med två låtar – Dunkersgruppen och Sambandet (som dessutom pryder skivans omslag).

Följande medverkar på skivan: Dunkersgruppen, Shepherds, Tomas Ernvik, Sånggruppen LIV, Sambandet, Birgitta Yavari, Siw Sjöberg, Alea Jacta Est With Olle Kassell, Sånggruppen Thelos och “Boppe” Bengt-Olof Perhamn, Humlans Funkykapell, Tillsammans, The Vergers, Sambandet, Obadja, Kyrkans Ungdom i Osby, Janne – Roberth – Willy, Mission Possible, Vatten, Ingamay Hörnberg, New Creation.

De flesta artisterna är anonyma för dagens människor, men bakom några av gruppnamnen hittar vi en del kända namn. Exempelvis spelade Simon och Frank Ådahl i Alea Jacta Est och i New Creation ingick mästerproducenten Lennart Sjöholm på piano samt en viss Pelle Karlsson vilket hörs tydligt på sången. I gruppen Tillsammans fanns Bosse Lindqvist som på 1970-talet var en av programledarna för det legendariska P3-programmet “Till glädje” som varje vecka spelade ny kristen musik i radion för en miljonpublik.

På Facebook finns sedan 2016 gruppen Jesuspop för personer som hänger sig åt kristen populärmusik av äldre datum.

---