Frälst-skivan påminner oss hemmablinda om svänget och friheten

Magnus Sundell har lyssnat på Emil Karlssons och Stefan Kérys ambitiösa projekt Frälst

Diverse artister

“Frälst! – A selection of Swedish Christian grooves 1969–1979″

(Subliminal Sounds/Border)

Betyg: 3

Blicken utifrån är ofta välgörande, den kan ge andra perspektiv och få oss att se nya saker hos det alltför välbekanta. Det finns en anledning till att vi har ord som hemmablind och uttryck som att se på något med nya ögon.

Vi som var med minns motståndet och fördömandena – vilket som i alla “ungdomsuppror” också blev en del i attraktionen och engagemanget.

Det här blir högst uppenbart när jag utsätts för dubbel-LP:n “Frälst!”, en samling med svensk kristen pop och rock från 1969–1979. Bakom projektet står Emil Karlsson och Stefan Kéry, som saknar kristen bakgrund eller annan personlig koppling till den här musiken. De har helt enkelt upptäckt kvalitéer i en musikscen och en epok som många inte har koll på eller glömt bort. I den fylliga bookleten finns såväl gamla skivomslag som intervjuer med medverkande. Det kulturhistoriska värdet av den här utgivningen är stort.

Med nyfikenhet och upptäckarglädje har de grävt fram musik som både speglar en viktig tid i den svenska kyrkligheten, främst frikyrkorna, och som fortfarande har mycket att erbjuda. Det sistnämnda är skivmakarnas främsta ingång, liksom den största överraskningen när jag lyssnar. Det här är mer än kulturhistoria och nostalgi. Jag blir varmt tacksam för den blick utifrån som “Frälst!” erbjuder. Liksom för upptäckten av för mig helt okända grupper, musiker och sångare – tillsammans med bortglömda låtar från välkända namn som Ingamay Hörnberg, Birgitta Yavari, Tomas Ernvik, Siw Sjöberg och Bosse Lindqvist.

Att den här musiken var kontroversiell när den gjorde sitt intåg i de svenska kyrkorna kan vara svårt att förstå när man lyssnar. Med dagens öron låter det inte särskilt utmanande. Men vi som var med minns motståndet och fördömandena – vilket som i alla “ungdomsuppror” också blev en del i attraktionen och engagemanget.





Även om jag är några år yngre än de flesta medverkande här, inföll min tonårstid och uppväxt i frikyrkan under den här perioden. De många år som gått sedan dess har skapat distans och nya perspektiv, men det jag tar del av här väcker minnen och känslor. Mycket av det goda jag har med mig från den tiden är förknippat med musik; gemenskap, kreativitet, engagemang, öppenhet, glädje och ... ja, frihet.

Det som slår mig när jag lyssnar, och som är så välbekant, är känslan av just frihet. Här finns lekfullhet, energi och experimentlusta, en känsla av att “vi testar”, “vi kan” och “vi gör” som är såväl frikyrkan som 1970-talet som bäst. Här finns inget av det beräknande och strömlinjeformade som 1980-talets kommersialiseringsvåg förde med sig.

Det här var också tiden för den svenska proggrörelsen, och här finns kopplingar i musikens obrydda mix av genrer – liksom i texternas sociala engagemang. Som i Tomas Ernviks “En hippie” och i Shepherds tolkning av “Halva världen svälter”.

Ett av kriterierna i urvalet tycks ha varit sväng. För oj, vad det svänger! Oavsett om det är kören Kyrkans Ungdom i Osby som framför “Vad vill du mej?” eller The Vergers gitarrpop i “Se dig för”. Influenser från jazz, soul, funk och blues går som en röd tråd i den rockmusik som presenteras här – liksom framträdande elgitarrer med fuzz och wah-wah.

Även om inte alla 21 spåren håller samma klass, finns här mycket som jag gärna återvänder till. Som New Creations “He is there” från 1970 – med en ung Pelle Karlsson på sång och gitarr och en nästan lika ung Lennart Sjöholm på orgel och piano – som doftar bluesig brittisk rock à la The Animals. Liksom fusionsvängiga “We are people, happy people” från 1975 med bandet Alea Jacta Est – som innehåller bröderna Frank och Simon Ådahl, 15 och 18 år gamla. För att nämna några.

Betyg: En solklar femma till projektet som helhet och en överraskande stark trea till musiken.