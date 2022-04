Hillsongs globala liveskiva spelas in i Sverige

Långfredagskvällen fylls Cirkus i Stockholm med lovsång när skivan spelas in inför publik

För första gången står Sverige som värd för inspelningen av Hillsongrörelsens årliga internationella lovsångsplatta.

– Det känns jättemäktigt, säger Eric Liljero, lovsångspastor i Hillsong Stockholm som också varit med och skrivit sånger till det nya albumet.

På långfredagen har Hillsong ambitionen att fylla Cirkus i Stockholm, en av stadens verkliga institutioner när det gäller konserter. Det blir en lovsångskväll som skiljer sig från en vanlig gudstjänst såtillvida att allting kommer att spelas in och resultatet kommer att spridas över hela världen i form av ett lovsångsalbum.

Eric Liljero. Förberedelser inför inspelningen på Cirkus i Stockholm av Hillsongs internationella lovsångsplatta 2022. (SEBASTIAN EKMAN)

Den årliga skivinspelningen är en av hörnstenarna i rörelsens ambition att förse kristenheten med nya sånger, men det unika den här gången är att inspelningen sker i Sverige, med svenska sångare och musiker. När teknikern trycker på inspelningsknappen kommer Eric Liljero att vara en av ett 20-tal sångare och musiker på scenen.

– Det är mycket enklare att gå in i en studio, mycket enklare att kontrollera det då. Men det händer något när tusentals människor kommer samman och när gudsnärvaron gör att en sång tar en väg man inte hade kunnat ana, förklarar Eric Liljero.

– Jag tror att vi kommer att packa Cirkus. Vi har till och med tagit bort stolarna på parkett.

Dessutom är det en förlösande tanke att samlas så här och lovsjunga Gud i samma rum efter två år av pandemi.

– Efter två år när man stått och tittat in i en kamera känns det helt rätt att stå på en av Stockholms största konsertlokaler och göra det här.

Resultatet av inspelningen blir ett globalt album på engelska. Men mellan 40 och 50 procent av materialet är signerat svenska låtskrivare. Förutom Eric Liljero finns Jonatan Brandström, Ida Möller och Wilhelm Dahlroe med, folk som även varit tongivande när Pingst de senaste åren spelat in ny musik på flera album, fast då har sångerna varit på svenska.

– Inspelningen blir på engelska, men det blir också någon kör på svenska i någon specialutgåva av albumet, avslöjar Eric Liljero.

Hillsong samlas på Cirkus i Stockholm. (Hillsong Church)

När det gäller urvalet av sånger har Hillsong utarbetat en metod som underlättar. Genom att kontinuerligt skriva nya sånger och använda dem i gudstjänstfirandet blir det lättare att se vad som slår an hos människor på ett särskilt sätt.

– Mer än hälften av sångerna på den nya skivan är sånger som vi sjunger i vår församling. Det är sånger som fått betyda mycket för vår kyrka.

Planen är att släppa en singel före sommaren och hela albumet efter augusti någon gång. Det är ännu inte bestämt vad albumet kommer att heta, men klart är det kommer att innehålla sånger med titlar som Peace, Now to God och Unrivaled. Eric Liljero förklarar att det är sånger som fötts i samklang med livet.

– Det finns starka berättelser om hur dessa sånger har fötts och hur de har fått bära människor. Det gäller både mig själv och många i min närhet som fått gå igenom sin tuffaste period i livet. En person i teamet förlorade sin son. Att då skriva en textrad som Sin where’s your power, Death where’s your sting now, Hell where’s your victory, We know who won – det kommer ju väldigt nära.

Förberedelser inför inspelningen på Cirkus i Stockholm av Hillsongs internationella lovsångsplatta 2022. (Hillsong Chur)

Det har stormat ett tag kring Hillsong. Hur känns det att få göra den här inspelningen mitt i allt annat som händer?

– Jag kan tänka tillbaka på mitt liv vid flera tillfällen där saker har skett som jag inte har vetat hur jag ska respondera på. Hur naturligt min respons då har varit att komma inför Jesus. Tajmingmässigt sett är lovsången så stark. Den gör att saker och ting hamnar i rätt perspektiv. Att jag blir påmind om att Gud håller mitt liv och vår kyrka i sin hand. När jag ser på de sånger som vi har skrivit nu har tajmingen varit sjukt träffsäker. Sångerna bär ord av frid, tröst och hopp rakt in i situationen, säger Eric Liljero.

I helgen mötte han en ukrainsk kvinna som, trots att hon sa att hon inte tror på Gud, kommit till Hillsongs gudstjänst för tredje söndagen i rad för att “det känns så bra när ni sjunger”. Eric tar det som ett kvitto på lovsångens kraft. Att svenska musiker och låtskrivare får vara med och sända sånger ut över världens ser han som en minst sagt spännande händelse.

– Detta känns som en otrolig förmån. Och ett stort ansvar. Att vi får stå och bygga vidare på en plattform som Gud har andats på i över 30 år, säger Eric Liljero.

