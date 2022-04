EFS blåser liv i sitt gamla skivbolag

Vill förmedla god teologi och bygga broar i striden mellan psalm och lovsång

Petter och Helena Alin har spelat in en psalmskiva. De blir först ut att ge ut en skiva på nya Cantio, EFS gamla skivbolag som samfundet nu låtit återuppstå. (Magdalena Vogt)

EFS skivbolag Cantio återuppstår. 33 år efter att EFS sålde bolaget till Viva Records ska samfundet ge ut musik igen.

– Vi vill betjäna kristenheten och rörelsen med god musik och god teologi, säger Mia Ström, Sverigechef på EFS.

Musikutgivning har en lång och bitvis framgångsrik historia inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). På 1980-talet var deras skivbolag Cantio glödhett med artister som Edin-Ådahl, Charlotte Höglund, Ingemar Olsson, Bengt Johansson, Tomas Boström och, inte minst, gruppen Freda´ (med Uno Svenningsson) som 1988 fick Cantios framgångar att peaka när albumet Tusen eldar sålde guld, vilket på den tiden innebar 100 000 plattor.

Redan 1961 kom de första utgivningarna i form av tre ep-skivor. Via namn som Johannelundskvartetten, Torsten Weister med flera rullade det sedan på och när frikyrkopopen i början av 1980-talet slog ut i full blom började Cantio expandera. Men ett decennium senare hade kurvorna vänt neråt och samfundet beslutade sig för att sälja skivbolaget vilket blev verklighet 1990. Köpare blev Viva Records som under några år fortsatte att ge ut skivor under namnet Cantio. 1992 sålde EFS också förlaget EFS media till Verbum.

Allteftersom åren har gått har avsaknaden av musikutgivning gjort sig påmind inom samfundet.

– Vi har sett att vi tappar mycket av musikens möjligheter att bära evangeliet och förmedla god teologi, säger Mia Ström och nämner bibelsånger som ett exempel.

Mia Ström, Sverigechef på EFS kansli i Uppsala. (Pressbild)

Förr var det vanligt med sånger som baserades på ett ord eller en berättelse från Bibeln och dessa bibelsånger blev en viktig del i kyrkans undervisning.

– Hur många har inte lärt sig bibelverser genom att sjunga dem, frågar Mia Ström retoriskt. Ganska få kommer ihåg en predikan, men melodier bär orden på ett särskilt sätt och därför ser vi att de som producerar musik också formar teologin.

– Här vill vi vara med igen och med god musik och god teologi betjäna kristenheten och rörelsen. Vi vill forma och rusta kristenheten.

En annan ambition gäller den till synes fastlåsta dragkampen mellan psalm och lovsång där EFS hoppas kunna bidra till en gemensam väg framåt.

– Vi vill hitta ett sätt att mötas och bygga broar mellan musikstilar så att det inte bara är en stil som gäller, förklarar Mia Ström.

Första utgivningen från “nya Cantio” blir en psalmskiva som Petter och Helena Alin spelat in. Makarna kommer från en kontext där just psalmer eller lovsång varit en stridsfråga och de har aktivt jobbat för att bygga broar mellan olika musikstilar.

Cantio anno 2022 är initialt ett tvåårigt projekt som kommer att lanseras på EFS årskonferens i Kristi himmelsfärdshelgen. Bakom beslutet ligger år av interna funderingar och samtal. En 75-procentig tjänst inrättas för att leda arbetet under projekttiden. Hur det blir sedan återstår att se.

– Den krassa verkligheten kommer nog att göra att vi över tid behöver få det att gå ihop någorlunda ekonomiskt, säger Mia Ström.

Vad för slags musik vill ni ge ut?

– Vi har inte sagt att det är bara den eller den musikstilen. Men det ska vara musik som bär över en bredd. Det kan inte vara alltför smalt och nischat. Texterna är absolut viktiga, men en bra text gör inte att det kan låta hursomhelst musikaliskt. Och inte tvärtom heller.

Inspelningen av Petter och Helena Alins psalmskiva som blir första utgivningen på "nya Cantio". (Magdalena Vogt)

---

Fakta: Cantio

Skivbolag som startades 1961 av Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS).

Var under 1980-talet ett av de ledande kristna skivbolagen med en rad av de populäraste artisterna i sitt stall.

Såldes 1990 till Viva Records som fortsatte ge ut skivor med Cantio som etikett.

Nu återuppstår Cantio. Initialt som ett tvåårigt EFS-projekt.

Första utgivningen blir en psalmskiva med Petter och Helena Alin.

---