Ozzy Osbourne ville inte släppa Bibeln han fick

En hel hårdrocksvärld sörjer Black Sabbath-sångaren Ozzy Osbourne som på tisdagsmorgonen gick ur tiden. Och i kristna medier diskuteras nu frågan: Var Ozzy kristen?

För somliga låter frågan befängd. John Michael ”Ozzy” Osbourne kallades för ”Gudfadern av heavy metal” och ett ännu vanligare epitet var ”Prince of Darkness” (Mörkrets furste). Han var ursprungligen från Storbritannien där han 1948 föddes i en förort till Birmingham, en tung industristad där han 1968 var med och formerade Black Sabbath som kom att bli stilbildande för den moderna hårdrocken.

På grund av namnet, men också för att bandet utmärkte sig med ockulta teman och skräckinjagande texter, kom ryktena snart i gång att bandets medlemmar var satanister. När Ozzy, som var bandets sångare och frontfigur, 1981 bet huvudet av en duva spädde det bara på satanistsnacket. Händelsen utspelade sig inför cheferna på CBS Records som han signerade sitt första skivkontrakt som soloartist med. 1982 bet Ozzy huvudet av en levande fladdermus som någon i publiken kastat upp på scenen mitt under en konsert.

Vid Black Sabbath Bridge i bandets hemstad Birmingham lade folk ner blommor för att hedra den nyss avlidne sångaren Ozzy Osboourne. Kin Cheung

Förnekade satanism

Men Ozzy Osbourne förnekade systematiskt alla anklagelser om att han och Black Sabbath predikade ett sataniskt budskap och när tidningen Spin Magazine 1986 intervjuade sångaren hävdade han att han var kristen.

”Jag är kristen. Jag döptes som kristen. Jag brukade gå i söndagsskolan. Jag var aldrig särskilt intresserade av det för att … jag var inte det. Min uppfattning om himlen är välmående. En plats där människor är schysta mot varandra. Den här världen skrämmer skiten ur mig.

Vi lever alla som i Elddonet. Det är som att det finns någon galning någonstans som försöker uppfinna ett nytt sätt att förstöra. Det fascinerar mig alltid att mänskligheten försöker hitta de största, kraftfullaste sätten att förstöra framför att hitta något som är gott. De hittar alltid det negativa först. Sedan jag fick barn har jag tänkt: 'Vad lämnar vi efter oss till dessa människor? Inget.' Vilken framtid vi har åstadkommit för mänskligheten.”

Black Sabbath, bandet som Ozzy Osbourne var med och startade 1968 och 1979 fick sparken ifrån. JIM COOPER

Bad inför sina konserter

2014 upprepade han samma uttalande om sin tro och sin tid i söndagsskolan i en intervju i brittiska The Guardian. 1992 berättade han i The New York Times att han var ”en praktiserande medlem av Engelska kyrkan” samt att han brukade be inför sina konserter.

Christian Liljegren, sångare i det kristna metalbandet Narnia, säger till Dagen att han tror att Ozzy Osbournes uttalande var ärligt menade.

– Han har alltid avslutat alla konserter med ”God bless you” och jag tror att det fanns en genuin tro hos honom, säger Christian Liljegren.

Omfattande missbruk

Det är väl känt att Ozzy Osbourne levde ett stormigt rock´n´roll-liv där han i åratal missbrukade sprit, droger och sex. 2002 hade reality-tv-serien The Osbournes premiär på MTV varpå Ozzy, hans hustru Sharon och deras barn utsatte sig själva för en massiv exponering. Hela världen fick plötsligt inblick i familjens liv och det gjorde inte kändisskapets påfrestningar mindre.

I nättidningen ChurchLeaders.com skildras hur kändisevangelisten Dylan Novak så sent som 2023 hade ett möte med familjen Osbourne där han fick tillfälle att dela evangeliet med dem. Det faktum att Ozzy genom åren skrivit flera sånger om tro, som After Forever och Miracle Man, samt Ozzys egna uttalande om att han var en kristen, hade väckt Dylan Novaks nyfikenhet. ChurchLeaders.com citerar ett långt inlägg från sociala medier i vilket Dylan Novak med egna ord berättar om mötet med Osbournes:

”Jag presenterade mig och sa till honom att jag hade en gåva utifrån hans andliga övertygelse. Han sa: ”Visa den!” Jag tog fram en bibel för nyfrälsta som är lätt att läsa. När han tittade på den sa han: ”Är det mitt namn på pärmen?” Jag berättade för honom att anledningen till att jag kom för att träffa honom var för att jag älskar och bryr mig om honom och hans själ.”

"Var är min bibel?"

Dylan Novak berättar i inlägget hur han har andliga samtal med såväl Ozzys fru Sharon som deras barn. Novak hade också med sig kristen litteratur för sökare som han gav till de olika familjemedlemmarna, däribland journalisten Lee Strobels bok Fallet Jesus.

Familjen Osbourne. Gus Ruelas

Dylan Novak vädjade sedan till sina följare på sociala att be för familjen Osbourne. När han några dagar efter sitt besök sprang på sonen Jack Osbourne berättade denne att ”Din gåva betydde mer för pappa än du kan ana. Han vägrar lämna sitt hotellrum utan den. Han sa särskilt: 'Var är min bibel? Jag går inte utan den.' Vi var tvungna att gå tillbaka och där låg den på hans bord.”

Jack Osbourne berättade också att litteraturen och budskapet som Dylan Novak hade delat var det stora samtalsämnet när familjen lunchade tillsammans dagen efter hans besök. Och sonen Jack berättade att ”Ozzy hade haft Bibeln på sitt sängbord ända sedan dess och att han till besökare hade visat 'Bibeln som har mitt namn på sig'”.

ChurchLeaders.com skriver att Billy Grahams barnbarn, pastor Tullian Tchividjian, direkt efter dödsbudet på sociala medier tackade Osbourne för hans ärlighet och kallade honom för broder.

En av många andra som skickat sina kondoleanser via sociala medier är Stryper-sångaren Michael Sweet som på Instagram skriver: ”Mina tankar och böner är med familjen Osbourne. Han sjöng den här texten på albumet Master of Reality. Jag tror att han trodde. Gud välsigne dig, Ozzy …” varpå Sweet sedan postar hela texten till Black Sabbaths låt After Forever.

Ozzy Osbourne led sedan 2003 av Parkinsons sjukdom. Han blev 76 år gammal och efterlämnar fru och fem barn.