Här recenserar vi spel för vuxna och äldre barn, som fungerar att spela i de flesta sammanhang

Hur länge vågar du vänta att släppa din kula?

Titel: Thrill Bomb

Titel: Thrill Bomb

Betyg: 5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Peliko

Bygg snabbt upp en bana med tratt och rännor och sedan är det bara att spela! Inga krångliga regler att behöva sätta sig in i och lika roligt för barn som för vuxen. Här spelar alla på samma nivå. Det gäller att släppa sin kula innan bomben täpper till poängrännan, men man får inte vara för tidig, då får man inga poäng. Hur länge vågar du vänta?

Vi har spelat Thrill Bomb med kompisar och gäster och lär spela det många gånger igen. Lockar fram skratt och spänning, i all sin enkelhet!

Josefin Lilja

Brädspelstest

Extra uppdrag lyfter ”Rit-rally” över andra ritspel

Titel: Rit-rally

Titel: Rit-rally

Betyg: 4,5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 3–8 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Kärnan

Rit-rally är ett roligt familjespel med pennor i varierande storlek och galna gester.

I spelet ”fiskar” ni upp uppdragskort med ett ord som spelaren ska gestalta antingen med hjälp av penna och papper eller med gester. Ni kan tävla enskilt eller i lag. Spelet påminner om andra ritspel där du snabbt skissar upp en bild och sedan låter andra gissa vad det är på bilden, men bidrar med ytterligare en ny nivå med dess utmaningar. Det kan innebära att du inte får titta när du ritar eller att du bara får rita med en JÄTTESTOR eller pytteliten penna och många fler roliga alternativ. Varje omgång går på tid, men det finns möjlighet att be om extra tid om konstverket inte blivit riktigt klart.

Stora pennor är bara en av utmaningarna i ”Rit-Rally”. (Privat)

Spelet var en succé hos testpanelen som bestod av fyra personer från 11 till 45 år, som direkt ville spela en till omgång. Uppdragskorten är tjocka och lite svåra att blanda, men spelet har en fin layout med färgglad spelplan och många roliga bilder. På uppdragskorten finns det färdiga inspirationsbilder, vilket uppskattades av alla i testpanelen. Rekommenderas varmt till spelkvällarna för familjen!

Andreas Sjögren

Trio är roligt för både barn och vuxna

Titel: Trio

Titel: Trio

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 3–6 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Brädspel.se

Kortspelet Trio utgår från en kortlek med 36 kort numrerade från 1 till 12 (tre kort med varje siffra). Korten delas upp mellan spelarna, plus att ett antal kort läggs ut på bordet. I varje omgång får du antingen välja det högsta eller lägsta kortet av valfri motspelare eller ett av korten på bordet. Om du lyckas samla alla tre kort av en siffra, har du fått ett set. Först till tre set vinner. Det finns också en något mer avancerad variant beskriven i reglerna.

Hos nioåringen och sjuåringen blev det här spelet snabbt en favorit. Det är enkelt att förstå samtidigt som det, likt Memory, kräver uppmärksamhet och ett bra minne. Det har blivit många omgångar med hela familjen och även vi vuxna har uppskattat spelet. Det enda som möjligen går att invända mot är att spelet, likt Memory, kan bli något enformigt efter ett tag.

Albin Larsson

Brädspelstest

Fyrarnas ljus leder dig till en trygg hamn – och kanske till segern

Titel: Fyr

Titel: Fyr

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 7 år

Antal spelare: 2–6 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Ninjaprint

Ninjaprint Regelvideo

Fyr går ut på att ta sig tvärs över havet för att leverera en värdefull last. När vi först tittade på reglerna såg spelet mycket komplicerat ut, men vi kom snabbt in i det. Det är lätt att hitta förklaringar till de utmaningar vi möter; dels genom hinder på spelplanen, dels genom kort som spelas. Med hjälp av fyrarnas ljus kan du undvika faror som att gå på grund eller stöta på de välbekanta havsdjuren kraken och megalodon. Både strategi och tur avgör vem som vinner.

Vi som provspelade var 9, 12 och 42 år. Alla var vana brädspelare, vilket underlättar mycket. Alla ville spela igen efter första omgången. Det enda som drar ner betyget var spelplanen, som kändes plastig och ostabil, även om den är miljövänlig. Vi rekommenderar spelet starkt, och kommer att köra det många gånger om.

Ellen Röjerås

Brädspelstest

Snygga och smarta ”Skippity” lockar till många spel

Titel: Skippity

Titel: Skippity

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Amo Toys

Skippity består av ett rutformat bräde nästintill fyllt med knappar i fem olika färger. I varje omgång ska du samla knappar genom att hoppa över en eller flera andra knappar med hjälp av de tomma rutorna, som blir fler och fler allt efter spelets gång. När inga fler hopp går att göra är vinnaren den som har flest fulla färgrader (en rad är en knapp av varje färg). Om flera spelare har lika många färgrader är det den med flesta knappar utöver de fulla raderna som vinner.

Spelets utformning, med snygga knappar och ett spelbräde som skiftar i färg i olika vinklar, var egentligen nog för att det skulle gå hem hos sjuåringen och nioåringen. Men även spelidén uppskattades av de båda. Det hör till ovanligheterna att de självmant plockar fram ett brädspel, men Skippity har tillhört undantaget. Det har också fungerat som ett bra spel för hela familjen. Nackdelen (som dock gäller alla spel av den här typen) är att övriga spelare är inaktiva medan den aktiva spelaren funderar på nästa drag.

Albin Larsson

”Scout” en ny snabbspelad favorit – trots bristen på scouter

Titel: Scout

Titel: Scout

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 9 år

Antal spelare: 2–5 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Oink Games/Brädspel.se

Oink Games/Brädspel.se Regelvideo

Spelet Scout handlar tyvärr inte om scouter, utan om att driva en cirkus. Eller, egentligen handlar det om att samla par och stegar och spela ut alla kort på hand före sina motspelare; cirkustemat märks bara på vissa termer i reglerna och de små bilderna på korten. Detta betyder dock inte att Scout är dåligt – det ett väldigt trevligt litet spel, med enkla regler och en bra fördelning av tur och skicklighet för att vara roligt både för inbitna brädspelare och nybörjare.

I Scout är ingenting riktigt som vanligt: Korten har siffror från 1 till 10 i över- och underkant, men till skillnad från en vanlig kortlek så skiljer sig de båda siffrorna sig åt och det är bara numret som är uppåt du kan använda. Och när du får dina kort får du absolut inte arrangera om dem, utan du måste försöka hitta dina par och stegar utifrån hur de råkade hamna när du fick dem. På din tur måste du spela över korten på bordet, vilket du kan göra antingen med en högre siffra eller ett större set: en etta och en tvåa må vara en väldigt liten stege, men den slår fortfarande en ensam tia. Allra starkast är dock att spela kort med samma värde: två ettor slår stegen nio-tio. Kan du få till ett större set är det alltid bättre, så ett-två-tre slår två tior. Det låter bökigt, men man lär sig snart.

Om du inte kan får du ta upp ett av korten och skicka turen vidare, och kortet du tar får du placera var som helst på din hand, med valfri sida uppåt – vilket kan skapa en stege eller ett par där det tidigare inte fanns något. Omgången tar slut när någon får slut på kort och ni får poäng utifrån hur många kort ni vunnit och hur många ni har kvar på handen. Spelet tar slut när ni spelat lika många omgångar som antal spelare.

Det finns regler för att spela Scout på två spelare, men det rekommenderas inte. Men när vi är tre till fem spelare med en halvtimme till övers är det nuförtiden ofta Scout som åker fram.

Jakob Ihfongård

Klassiska Rummikub underhåller fortfarande – trots dåligt översatta regler

Titel: Rummikub

Titel: Rummikub

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 60 minuter

Förlag: Asmodee Nordics

Asmodee Nordics Regelvideo

Man vet att ett spel inte är sprillans nytt när det redan finns olika regeltolkningar i släkten. Men vad vi alla ändå kan enas om, oavsett regler, är Rummikub roligt och att man gärna vill påbörja en ny omgång så fort som någon vunnit.

Spelet går ut på att man ska bli av med sina sifferbrickor så snabbt som möjligt, där det gäller att pussla ihop rätt kombination av färg och siffror, lite som ett Alfapet för siffernördar. Till viss del beror det på tur, men det krävs också en viss skicklighet, inte minst om man vill briljera och tänka i flera led för att få ut så många brickor som möjligt.

På minuskontot i den här upplagan är reglerna, antagligen på grund av att man bara försökt kopiera texten från något annat språk. Vissa ord är inte ens fullständiga och man retar sig på uppenbara stavfel och ett slarvigt språk. Tur då för oss att vi redan kunde reglerna på förhand.

Jacob Zetterman

Älskar du Tetris kommer du uppskatta ”Genius Square”

Titel: SmartGames: Genius Square

Titel: SmartGames: Genius Square

Betyg: 3,5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Brädspel.se

Varje spelare får nio pusselbitar med olika former (som påminner mycket om Gameboy-klassikern Tetris). Sen placeras blockeringsbitar ut på spelplanen och spelet kan börja! Den spelare som först täcker hela sin bricka med pusselbitarna vinner omgången. Du kan spela själv eller mot en duellant.

Less is more. Enkelheten i Genius Square är verkligen spelets styrka. Du kan snabbt påbörja en omgång med en kompis som aldrig spelat spelet – hen kommer att fatta direkt vad som gäller. När ni blivit bättre kan ni dessutom öka svårighetsgraden (fem nivåer) för mer hjärngympa och längre omgångar. Den sista nivån ”Wizard” kan ta flera minuter att lösa, medans en omgång på nivå ett ibland kan lösas på några få sekunder.

Genius Square kan vara utmanande, men sällan supersvårt. Förr eller senare brukar man lösa sitt pussel. Att duellera mot en kompis ger den lilla extra moroten att öka tempot och spelet blir ännu mer fartfyllt. Jag tror dock att fyra spelare hade vart optimalt. Älskade du Tetris när det begav sig så kommer du verkligen uppskatta Genius Square, oavsett hur många ni är som spelar.

Natanael Gindemo

Bygg Legotrappor och blockera dina motspelare i ”Monkey Palace”

Titel: Monkey Palace

Titel: Monkey Palace

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 10 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 45 minuter

Förlag: Lego/Asmodee Nordics

Lego/Asmodee Nordics Regelvideo (på engelska)

I Monkey Palace ska du och dina motspelare bygga ett palats i djungeln, med hjälp av Legobitar. Varje gång det är din tur bygger du en trappa som ska börja på marken, bara gå uppåt och ansluta till de trappor som redan finns på planen. Beroende på hur högt du når och var du startade får du ett antal ”aphuvuden”, som du använder för att köpa kort som i sin tur avgör hur många Legobitar du kan använda nästa gång det är din tur. Korten är också värda olika mycket poäng, och när Legobitarna är slut har den med flest poäng vunnit.

I ”Monkey Palace” bygger ni trappor av Legobitar – men vem är spelet egentligen till för? undrar Dagens recensent. (Jakob Ihfongård)

Det är lite svårt att recensera Monkey Palace: Å ena sidan är det ett välgjort strategispel som passar bra för inbitna brädspelare, där det lönar sig att tänka igenom sina drag noga och du kan sabba för dina motspelare. Å andra sidan är det Lego, vilket gör att åtskilliga barnfamiljer kommer att köpa spelet till sina tioåringar (och förmodligen även till yngre barn, oavsett vad som står på lådan), men ge upp efter att inte ha tagit sig igenom regelboken. (I den länkade regelvideon ovan nästan 20 minuter att gå igenom hur man spelar för Rodney Smith, allmänt erkänd expert på att förklara spelregler). Å tredje sidan kan ingen klaga på kvaliteten på komponenterna: det är Lego! Å fjärde sidan: att bygga trappor om och om igen i 45 minuter är kanske inte det mest kreativa man kan göra med sina Legobitar.

Så det får bli en trea, helt enkelt.

Jakob Ihfongård

För lite omväxling i jakt på Mr X i ”Scotland Yard”

Titel: Scotland Yard

Titel: Scotland Yard

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2–6 spelare

Speltid: 45 minuter

Förlag: Ravensburger

I Scotland Yard tar en spelare rollen som Mr X, en förrymd brottsling, och de andra spelarna agerar detektiver med målet att fånga honom. Spelet utspelar sig på Londons gator, och spelplanen är indelad i numrerade rutor som representerar olika platser. Mr X förflyttar sig i hemlighet och avslöjar sin position vid vissa tidpunkter, medan detektiverna synligt rör sig för att försöka ringa in honom.

Trots att spelet är väl konstruerat och fungerar som det ska, finns det en övergripande känsla av repetition. Varje runda följer en liknande struktur: Mr X flyr, detektiverna jagar, och cykeln upprepas. Det tar inte lång tid innan denna monotoni blir uppenbar, och spelets spänning minskar märkbart. Det blir en taktisk dans utan mycket variation, vilket leder till att intensiteten och engagemanget avtar.

Spelets största styrka är dess enkelhet och tydliga regler, vilket gör det lätt att lära sig och spela även för nya spelare. Men jämfört med andra klassiska spel som Cluedo och Tjuv och polis, som erbjuder mer variation och spänning, faller Scotland Yard kort. Cluedo kräver deduktiv slutledningsförmåga och har en mer engagerande berättelse, medan Tjuv och polis har en dynamisk förföljelse som känns mer intensiv och oförutsägbar. Scotland Yard blir i stället en förutsägbar spelgång, utan de överraskande element som skulle kunna höja upplevelsen.

Scotland Yard är ett fullt fungerande spel med en grundläggande lockelse, men saknar djup och spänning för att verkligen fängsla och engagera under längre spelkvällar. En trevlig introduktion till brädspelsvärlden, men knappast något man återvänder till med stor entusiasm.

Patrik Viklund

Inte alltid bäst att ligga först för att vinna i ”Flamme Rouge: BMX”

Titel: Flamme Rouge: BMX

Titel: Flamme Rouge: BMX

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Brädspel.se

Flamme Rouge: BMX handlar om att cykla så snabbt som möjligt runt en bana och komma först över mållinjen. Du lär dig snabbt att det inte alltid är fördelaktigt att ligga i ledningen, eftersom du då får utmattningsbrickor som försämrar din framfart. Vid varje omgång drar ni hastighetsbrickor (1–5), väljer en att spela och rullar så många steg framåt. Olika terrängtyper ger olika fördelar och nackdelar, så det gäller att tänka strategiskt och planera sina drag. Väderförhållandena kan både ställa till det och jämna ut förutsättningarna.

Spelet är välgjort, med fina spelpjäser och en tydlig spelplan. Regelboken är enkel att förstå, vilket gör att man snabbt kan komma i gång. Banan kan dessutom byggas i olika former och svårighetsgrader. Jag rekommenderar att använda den ”svårare” sidan av spelplanen för att få mer utmaning och händelser under spelets gång. Flamme Rouge: BMX är ett bra spel att inleda eller avsluta en spelkväll med.

Linnea Buckley

